Досвідчені квітникарі назвали основні правила підготовки хости до зими: обов'язково зробіть до морозів

Хоста часто прикрашає клумби українців, адже вона є невибагливою рослиною. Розкішне листя хости має чудовий вигляд, навіть, коли на ній ще немає квітів. Однак, перед морозами її обов'язково потрібно підготувати до зими.

З приходом осені багато садівників починають підстригати на зиму рослини. В цей момент можуть виникати певні колізії. Давайте розберемося, чи потрібно вирізати хосту.

Ця рослина може вижити в тіні і прекрасно переносить холод, але все-рівно її потрібно правильно підготувати до зимівлі. Найперше, що слід зробити, це добре підлити хосту. Не забудьте внести всі необхідні осінні добрива. Обов'язково виключте з переліку азот. Тепер можна замульчувати ґрунт.

Деякі квітникарі вважають, що обрізання послаблює цю рослину. Інші ж впевнені, що без нього вона витрачає свої сили на підтримання жовтих листків, які є досить масивними, зростання нових пагонів та боротьбу зі стресом. Однак, якщо ви не будете обрізати міцну та велику зелень на зиму, то вона ляже на землю, накриючи собою коріння хости. Таким чином, вона захистить його від морозів.

Що ж робити з хостами на зиму: обрізати чи ні

Тут все залежить від деяких нюансів. У вас не повинно навіть виникнути сумнівів у правильності обрізання, якщо:

листя сильно пошкоджене слимаками та іншими паразитами;

зелень почала чорніти, з'явилися ознаки грибкової інфекції, гнилі або підозрілі плями, наліт — після обрізання додатково проведіть оброблення фунгіцидом.

Як правильно обрізати хости на зиму

Обрізання слід проводити достатньо гострими садовими ножицями чи секатором. При цьому обов'язково залишіть пагони вище 5-10 см. Зрізане листя можна спалити, а пагони, що залишилися, посипати попелом. У ґрунт додають компост, сухий торф, опале листя, хвою як мульчу.

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