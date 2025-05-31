Досвідчені садівники не викидають скошену траву з газону: ось, як вона може пригодитися в господарстві

Як використовувати скошену траву з користю / © Pixabay

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Насамперед, скошену траву можна використати як ефективну мульчу для рослин. Вона допомагає зберегти вологу в ґрунті навіть у найбільш спекотні дні. А це означає, що вам не потрібно буде частіше поливати, отже, ви заощадите на воді.

Скошену траву фахівці радять розкидати навколо квітів на клумбі, овочевих культур на грядці чи просто під стовбурами дерев в садку. Запам’ятайте важливе правило: шар мульчі не повинен перевищувати 4 см, інакше трава почне гнити і розповсюджувати неприємний запах.

Трава є органічним добривом, яке підходить для багатьох культур. В ній містяться фосфор, азот, калій, а ці три мікроелементи вважають найважливішими для зростання рослин. Розкладаючись, вона поступово віддаватиме їх ґрунту.

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Дехто навіть радить залишити дрібну траву на самому газоні після косіння. Цей процес отримав назву “грассайклінг”. Від скошеної трави газон отримає приблизно 25% від потреби в азоті протягом сезону.

Скошена трава чудово підходить для компостування. Її слід змішати з коричневими матеріалами (тирса, опале листя, папір) у співвідношені 1:3. Важливо пам’ятати, що свіжу траву завжди перемішують з іншими продуктами, щоб уникнути виникнення смердючої слизької маси. За 3-6 місяців у вас буде якісний і ефективний компост для покращення структури ґрунту.

Цікаво, що мульча з трави додатково створює бар’єр, який не дає насінню бур’янів проростати на грядках. Особливо ефективним такий метод є на городі, де хімічні засоби від бур’янів використовувати не можна.