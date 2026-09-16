Дозріють до заморозків: як правильно підготувати помідори до осіннього похолодання

Помідори / фото ілюстративне

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У другій половині вересня тепличні помідори нерідко продовжують активне цвітіння та зав’язують нові плоди, але часу на їхній повноцінний ріст майже не залишається. Через це господарям рекомендують ретельно оглянути рослини й без жалю видалити суцвіття та зав’язі, які вже не зможуть визріти.

Автор YouTube-каналу «Все своє» зазначає, що від моменту формування зав’язі до повного дозрівання томату проходить близько сорока п’яти днів, а сам процес суттєво сповільнюється зі зниженням нічних температур.

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Який температурний режим необхідний помідорам у осінній період

Експерт зауважує, що томати динамічно розвиваються за умов, коли нічні показники термометра не падають нижче 15 градусів. Коли ж стовпчики термометрів опускаються до 10–15 градусів, кущ припиняє активний ріст і спрямовує всі сили лише на дозрівання вже наявних помідорів.

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Саме тому у вересні не потрібно зберігати численні пізні зав’язі. Основні зусилля варто зосередити на збереженні тих томатів, які вже виросли й здатні повністю визріти до настання стійких холодів.

Що необхідно зробити із помідорами восени

Свіжий цвіт, який з’являється на кущах у другій половині вересня, вже не встигне перетворитися на стиглі плоди, тож його краще обрізати, перш за все на високих кущах. Натомість вже сформовані зав’язі достатнього розміру залишають, адже за теплої погоди вони цілком здатні дозріти.

Видалення зайвих суцвіть звільняє ресурси рослини та перенаправляє їх на дозрівання основного врожаю.

Якщо протягом літа томати підживлювали регулярно, додаткове підживлення наприкінці вересня не знадобиться. Проте експерт радить варто контролювати вологість: ґрунт у теплиці швидко висихає навіть восени, а зелені плоди потребують води для повноцінного росту, тому повністю відмовлятися від зволоження землі не слід.

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Верхівки кущів необхідно прибирати

Восени на високорослих томатах часто можуть з’являтися нові пагони, верхівки та квіткові кисті, які вже не встигнуть дати врожай до перших заморозків. Фахівець рекомендує зрізати такі верхівки, залишаючи на рослині тільки ті пагони, які дійсно мають шанси сформувати стиглі томати. Таке обрізання допомагає кущу не розпилювати ресурси й спрямувати всі сили на визрівання вже сформованих плодів.

Скільки часу можуть плодоносити томати

За відсутності заморозків тепличні томати здатні давати врожай аж до кінця вересня, зокрема кущі з рясним зеленим та стиглим плодоношенням. Однак навіть одноразове суттєве похолодання може остаточно знищити рослини без шансу на відновлення під час наступного потепління.

Саме тому сформовані зелені томати варто берегти, а від пізнього цвіту, дрібних зав’язей і зайвих верхівок слід вчасно позбуватися.

Нагадаємо, низька температура при зберіганні помідорів може негативно впливати на смак і текстуру стиглих плодів. Фахівці радять зберігати цілі стиглі помідори переважно за кімнатної температури, а холодильник використовувати лише тоді, коли потрібно ненадовго відтермінувати їхнє розм’якшення.

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Також фахівці зазначають, що щоденне споживання томатів має чимало переваг для здоров’я завдяки вітаміну C, калію, клітковині та лікопіну, але для декого воно може обернутися небажаними побічними ефектами.

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