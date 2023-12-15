Дракону сподобається: витончений френч зі стразами — ідея для сяйливого новорічного манікюру

Навіть якщо ви не вірите в гороскопи, варто зробити новорічний манікюр у стилі символу прийдешнього року. Так ви позбавите себе необхідності метатися між різними кольорами, обираючи той, який підійде якнайкраще. Все-таки Новий рік і так щороку несе купу турбот, тому думати про новорічні нігті зовсім не хочеться.

Символом прийдешнього Нового 2024 року стане Зелений Дерев'яний Дракон. Це міфічна істота, яка дуже полюбляє дорогоцінні камінчики, які переливаються сяйвом і блищать.

Тому стилісти рекомендують уважніше придивитися до блискучого манікюру. Якщо у вас довгі нігті, можете спробувати зробити витончений френч із стразами, які будуть блистіти, наче діаманти, і привернуть увагу символа Нового року.

Манікюр 2024 френч (фото) / Фото: pinterest.com

Манікюр 2024 френч (фото) / Фото: pinterest.com

Манікюр 2024 френч (фото) / Фото: pinterest.com

Такий манікюр легко зробити навіть у себе вдома. Потрібно запастися красивими стразами і спеціальним клеєм для них. Спочатку, звичайно, на нігті наноситься основа — база і напіврозорий лак. Потім створіть класичний французький манікюр. Можна також поекспериментувати з малюнками, якщо у вас є на це бажання.

Дочекайтеся, щоб лак висохнув, а потім приступайте до декорування стразами. Тут можна проявити свою фантазію або підглянути на варіанти розташування блискіток в Мережі. Не забудьте покрити готовий манікюр топом, щоб стрази трималися довше.

Читайте також: