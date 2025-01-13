Дрібка цього неочікуваного інгредієнту зробить смажену рибу в рази смачнішою

Багато кухарів завжди використовують цукор, коли смажать рибу, як передає Ukr.Media. Справа в тому, що солодкий пісок допомагає створити ароматну, хрумку й золотаву скоринку, чого не завжди можна добитися, якщо смажити рибу як зазвичай. До того ж, цукор надає страві пікантного яскравого смаку. Однак цукор треба додавати правильно, інакше жодного ефекту від інгредієнта не буде.

Як правильно використовувати цукор під час смаження риби

Цукор треба додавати в панірувальне борошно, в якому обвалюватиметься риба. Саме в цьому випадку на шматочках утвориться золотава хрумка й надзвичайно смачна скорина. До того ж, цукор посилює смак риби і вона по-новому розкриває свій аромат.

Варто зауважити, що не слід додавати багато цукру в панірувальне борошно, бо можна зіпсувати рибу. Шматочки можуть пригорати і на смак будуть солодкими. На кілограм риби треба додавати лише дрібку цукру.

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