Дрімота замість інтиму: покоління Z відмовляється від сексу заради спокою
Згідно з опитуванням EduBirdie, 67% зумерів надають перевагу відпочинку, а не сексу.
Зумери свідомо відмовляються від сексу заради солодкої дрімоти: 67% представників покоління Z краще обрали б спокійний нічний сон, аніж хтиву гру у простирадлах.
Про це пише New York Post із посиланням на соцопитування від EduBirdie.
Головні винуватці — соціальні мережі з вилизаною картинкою, які формують надзвичайно високі стандарти та очікування.
Подібна тенденція спостерігається і серед міленіалів: 59-64% надають пріоритет карʼєрному зростанню та збереженню стабільного місця роботи, ще близько половини — воліють проводити час наодинці.
Утім, цей прошарок молоді ще не повністю відмовився від нестандартних експериментів у ліжку (до ~40%) і продовжує практикувати інтим у публічних місцях чи на роботі.
