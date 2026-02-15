Дрімота замість інтиму: покоління Z відмовляється від сексу заради спокою

Секс чи сон? / © Credits

Зумери свідомо відмовляються від сексу заради солодкої дрімоти: 67% представників покоління Z краще обрали б спокійний нічний сон, аніж хтиву гру у простирадлах.

Про це пише New York Post із посиланням на соцопитування від EduBirdie.

Головні винуватці — соціальні мережі з вилизаною картинкою, які формують надзвичайно високі стандарти та очікування.

Подібна тенденція спостерігається і серед міленіалів: 59-64% надають пріоритет карʼєрному зростанню та збереженню стабільного місця роботи, ще близько половини — воліють проводити час наодинці.

Утім, цей прошарок молоді ще не повністю відмовився від нестандартних експериментів у ліжку (до ~40%) і продовжує практикувати інтим у публічних місцях чи на роботі.

