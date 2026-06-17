Дріжджі як добриво для перцю, помідорів і огірків: правильні пропорції та спосіб підживлення для рясного врожаю

Чим корисне добриво з дріжджів / © pexels.com

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Вони активізують мікрофлору ґрунту, стимулюють ріст кореневої системи та підвищують стійкість рослин до стресів. Особливо добре реагують на таке підживлення перець, помідори та огірки, які потребують поживного, активного середовища для формування врожаю.

Чим корисні дріжджі для рослин

Дріжджі — це природний біостимулятор, який:

активізує корисні ґрунтові бактерії;

прискорює ріст кореневої системи;

покращує засвоєння поживних речовин;

стимулює формування зав’язі;

підвищує загальну врожайність.

Особливо ефективні дріжджі на етапі активного росту та цвітіння овочевих культур.

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Класичний рецепт дріжджового підживлення

Найпопулярніший і базовий варіант добрива:

Інгредієнти:

10 г сухих дріжджів або 50 г свіжих;

1 столова ложка цукру;

10 літрів теплої води.

Приготування:

Розчиніть дріжджі у теплій воді. Додайте цукор для активації бродіння. Залиште суміш настоюватися 2–3 години у теплому місці. Перед використанням розбавте ще раз водою у співвідношенні 1:5.

Як правильно підживлювати перець, помідори та огірки

Перець

Перець особливо добре реагує на дріжджове підживлення під час формування куща та бутонізації:

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Поливати під корінь.

Норма: 0,5–1 літр розчину на кущ.

Частота: 1–2 рази на місяць.

Помідори

Чи можна поливати помідори дріжджами під час цвітіння / © pexels.com

Томати потребують дріжджів для стимуляції росту та зав’язі плодів:

Перше підживлення — через 7–10 днів після висаджування.

Далі — під час цвітіння та формування плодів.

Норма: 1 літр під кущ.

Огірки

Огірки швидко реагують на дріжджі активним ростом батогів і збільшенням кількості зав’язі:

Поливати лише по вологому ґрунту.

Норма: 0,5–1 літр під рослину.

Частота: кожні 10–14 днів.

Важливі правила використання дріжджів

Щоб підживлення було ефективним, дотримуйтесь простих правил:

не використовувати частіше ніж 2–3 рази за сезон;

вносити тільки у теплий ґрунт;

не поєднувати з мінеральними азотними добривами одразу;

завжди поливати під корінь, уникаючи листя;

використовувати свіжо приготований розчин.

Поширені помилки городників

Багато дачників роблять типові помилки:

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надмірне використання дріжджів — виснаження ґрунту;

поливання у холодну погоду — відсутність ефекту;

використання без цукру — слабке бродіння;

занадто часте підживлення — «жирування» рослин без плодів.

Коли найкраще підживлювати дріжджами

Оптимальні періоди:

весна — після висаджування розсади;

початок літа — активний ріст;

період бутонізації;

формування зав’язі.

У фазі дозрівання плодів дріжджі використовують рідше або припиняють зовсім.

Дріжджове підживлення — це простий, доступний і ефективний спосіб підвищити врожайність перцю, помідорів та огірків. Головне — дотримуватися пропорцій, не зловживати та правильно обирати час внесення. За умови грамотного використання дріжджі стають потужним природним стимулятором росту та розвитку рослин.

FAQ

Як часто можна підживлювати огірки дріжджами?

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Огірки рекомендується підживлювати дріжджами кожні 10–14 днів, але не більше 2–3 разів за сезон.

Чи можна поливати помідори дріжджами під час цвітіння?

Так, це один із найкращих періодів для підживлення, адже дріжджі стимулюють формування зав’язі.

Чи потрібно розбавляти дріжджовий розчин перед поливом?

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Так, концентрат обов’язково розбавляють водою у співвідношенні приблизно 1:5, щоб не нашкодити кореневій системі.

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