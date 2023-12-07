Дріжджі та зубна паста: як швидко почистити конфорки газової плити до блиску

Економимо час та гроші — як почистити конфорки газової плити до блиску домашніми способами

Мало хто з господинь при митті плити кожного разу дістає конфорки та окремо їх чистить. Як наслідок, на конфорках утворюються забруднення, які не так просто прибрати.

Як почистити конфорки до блиску

Для цього потрібні будуть лимонна кислота, дріжджі та зубна паста.

Спочатку потрібно замочити конфорки в розчині лимонної кислоти. Нагрійте приблизно півтора літра води. Після того, як вона закипить, додайте пакетик лимонної кислоти в киплячу воду.

Покладіть в киплячу воду, що піниться, брудні конфорки, прокип'ятіть їх хвилин 5. Після цього злийте воду.

Приготуйте пасту, що очищає бруд — змішайте пакетик сухих дріжджів зі столовою ложкою зубної пасти, можна взяти будь-яку, найдешевшу. Підійде і зубний порошок. Ретельно перемішайте і додайте декілька столових ложок оцту. Суміш за консистенцією повинна нагадувати рідку сметану. Паста для чищення готова.

Одягніть рукавички та губкою відітріть забруднення на конфорках. Вся процедура займе 10 хвилин. Промийте їх під краном і поверніть на місце.

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