Дріжджове тісто "для лінивих": на приготування треба 5 хвилин, а зберігатиметься аж 3 дні

Випічка з такого тіста виходить високою, повітряною та пухкою, а зберігати заготовку в холодильнику можна декілька діб.
Таке дріжджове тісто легке в приготуванні, не перекисає під час зберігання в холодильнику, воно вийде навіть у тих, хто робитиме його вперше. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Смачненьке", як приготувати ідеальне дріжджове тісто для випічки за п’ять хвилин.
Як за декілька хвилин приготувати дріжджове тісто, яке зберігатиметься в холодильнику 3 дні
Для тіста треба взяти:
- 500 мл молока;
- 7 склянок борошна;
- 11 грамів сухих дріжджів;
- 2 столові ложки цукру;
- 0,5 чайної ложки солі;
- 2 столові ложки соняшникової олії.
Спосіб приготування тіста.
- Змішайте 4 склянки борошна з дріжджами, додайте тепле молоко, сіль, цукор, олію. Все добре розмішайте ложкою.
- Потім повільно введіть ще склянку борошна в тісто, воно має бути липким. Розділіть тісто на дві частини, покладіть у пакети та відправте в холодильник на півтори-дві години.
- Якщо тісто лежатиме кілька днів, із ним нічого не станеться. Можна приготувати його ввечері, щоб на сніданок щось спекти.
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