Дріжджове тісто "для лінивих": на приготування треба 5 хвилин, а зберігатиметься аж 3 дні

Таке дріжджове тісто легке в приготуванні, не перекисає під час зберігання в холодильнику, воно вийде навіть у тих, хто робитиме його вперше. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Смачненьке", як приготувати ідеальне дріжджове тісто для випічки за п’ять хвилин.

Як за декілька хвилин приготувати дріжджове тісто, яке зберігатиметься в холодильнику 3 дні

Для тіста треба взяти:

500 мл молока;

7 склянок борошна;

11 грамів сухих дріжджів;

2 столові ложки цукру;

0,5 чайної ложки солі;

2 столові ложки соняшникової олії.

Спосіб приготування тіста.

Змішайте 4 склянки борошна з дріжджами, додайте тепле молоко, сіль, цукор, олію. Все добре розмішайте ложкою.

Потім повільно введіть ще склянку борошна в тісто, воно має бути липким. Розділіть тісто на дві частини, покладіть у пакети та відправте в холодильник на півтори-дві години.

Якщо тісто лежатиме кілька днів, із ним нічого не станеться. Можна приготувати його ввечері, щоб на сніданок щось спекти.

Читайте також:

Як відкрити дверцята пральної машинки, якщо їх заклинило після прання: найлегші способи

Кабачки збиратимете відрами: що посадити поруч, щоб овочі гарно родили

Підживіть часник та цибулю цим розчином – і зберете утричі більший урожай