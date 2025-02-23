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Дріжджове тісто "для лінивих": на приготування треба 5 хвилин, а зберігатиметься аж 3 дні

Дріжджове тісто "для лінивих": на приготування треба 5 хвилин, а зберігатиметься аж 3 дні

Як приготувати дріжджове тісто за 5 хвилин / Фото: Freepik

Випічка з такого тіста виходить високою, повітряною та пухкою, а зберігати заготовку в холодильнику можна декілька діб.

Таке дріжджове тісто легке в приготуванні, не перекисає під час зберігання в холодильнику, воно вийде навіть у тих, хто робитиме його вперше. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Смачненьке", як приготувати ідеальне дріжджове тісто для випічки за п’ять хвилин.

Як за декілька хвилин приготувати дріжджове тісто, яке зберігатиметься в холодильнику 3 дні

Для тіста треба взяти:

  • 500 мл молока;
  • 7 склянок борошна;
  • 11 грамів сухих дріжджів;
  • 2 столові ложки цукру;
  • 0,5 чайної ложки солі;
  • 2 столові ложки соняшникової олії.

Спосіб приготування тіста.

  • Змішайте 4 склянки борошна з дріжджами, додайте тепле молоко, сіль, цукор, олію. Все добре розмішайте ложкою.
  • Потім повільно введіть ще склянку борошна в тісто, воно має бути липким. Розділіть тісто на дві частини, покладіть у пакети та відправте в холодильник на півтори-дві години.
  • Якщо тісто лежатиме кілька днів, із ним нічого не станеться. Можна приготувати його ввечері, щоб на сніданок щось спекти.

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