Дріжджове тісто швидко підніметься, буде легким і пухким: додайте ось цей інгредієнт

Ваша випічка буде високою та пухкою, неначе хмаринка, якщо ви додасте ложку цього секретного продукту.

Якщо у вас не піднімається дріжджове тісто, а випічка постійно виходить твердою, це легко виправити. Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "24 Канал", що додати до тіста, що воно добре піднялося.

Як приготувати ідеальне дріжджове тісто

Щоб тісто вийшло пухким і добре піднімалося, потрібно дотримуватися правильних пропорцій усіх складників. Інакше тісто вийде щільним і не підніматиметься. До того ж, необхідно брати свіжі дріжджі, тоді випічка буде високою та пухкою.

Досвідчені господині знають, як зробити ідеальне тісто на булочки та пиріжки. Треба додати одну столову ложку оцту. Так, це може здатися дивним, однак столовий білий оцет покращує структуру тіста під час взаємодії з дріжджами.

Також оцет надає тісту однорідної консистенції, покращує його клейковину, роблячи більш еластичним. Завдяки дії цього інгредієнта, тісто добре підходить, повітря рівномірно розподіляється по всій його масі. І випічка виходить високою, легкою та пухкою.

Читайте також:

Яке молоко не можна додавати до кави, бо зіпсуєте напій: поради експертів

Сало буде м’яким, ароматним і смачним: 5 найголовніших правил засолювання в домашніх умовах

Що ще підійде для хрусткого панірування, окрім сухарів і борошна: 4 найкращі варіанти