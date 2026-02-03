Дрова чи брикети: який варіант справді заощадить вам гроші 2026 року

Дрова чи паливні брикети / © pexels.com

Про те, що собою представляють паливні брикети, скільки вони коштують і чи варто їх використовувати для опалення 2026 року розповів власник спеціалізованого магазину опалювального обладнання Сергій Сидорук.

Що таке паливні брикети і які їхні переваги

Паливні брикети — це пресоване біопаливо, виготовлене з деревини або агросировини, наприклад лушпиння соняшника. Вони відрізняються щільною структурою, низькою вологістю і хорошими умовами для зберігання.

«Порівняно з дровами, брикети горять довше та утворюють менше золи. Високоякісні брикети забезпечують стабільне горіння протягом 6–8 годин», — зазначає експерт.

Скільки коштують паливні брикети 2026 року

Ціна брикетів залежить від сировини та якості продукції. У середньому вартість коливається від 6 до 10,1 тисячі гривень за тонну. Порівняно з дровами, брикети мають кілька переваг:

не потребують тривалого сушіння;

займають менше місця для зберігання;

підтримують більш рівномірну температуру в приміщенні.

«Брикети дають інтенсивне тепло і зручніші в зберіганні, але можуть коштувати трохи дорожче», — пояснює Сергій Сидорук.

За підрахунками експерта, для опалення приватного будинку площею близько 100 квадратних метрів за сезон потрібно до 4,5 тонни брикетів, що обійдеться приблизно у 40 тисяч гривень за весь опалювальний період.

Чи вигідно використовувати паливні брикети 2026 року

Фахівець зазначає, що якщо орієнтуватися лише на мінімальні витрати, найдешевшим варіантом залишаються дрова. Водночас брикети мають свої очевидні переваги.

«Пелети та брикети вигідніші з точки зору комфорту, стабільності температури та можливості автоматизації процесу опалення», — пояснює Сидорук.

Саме тому все більше власників будинків обирають цей вид палива, поєднуючи економічність із зручністю.

Експерти радять планувати закупівлю твердого палива заздалегідь — влітку або на початку осені. Взимку, особливо під час сильних морозів, ціни можуть зростати на 20–25% через підвищений попит.