Дрова горять вдвічі довше, а тепло не зникає: простий трюк, який змінить опалення

Більшість українців, у кого вдома є піч, топлять її дровами, щоб зігрітися взимку. Здавалося б, все просто, але є одна проблема: дрова йдуть швидко, а тепла часто вистачає ненадовго. Чому так трапляється і як виправити ситуацію — саме про це наш головний секрет.

Як топити піч дровами ефективно

Як топити піч дровами ефективно / © pexels.com

Якщо ви хоч раз топили піч або лазню дровами, то знаєте: навіть великий оберемок поліна не завжди дає бажаний результат. Поліна згорають, а приміщення залишається холодним, і доводиться постійно підкладати дрова. У таких випадках люди починають шукати хитрощі: чим просочити деревину, як змусити її горіти довше і давати більше тепла — і при цьому економити гроші на паливі.

Перше, на що варто звернути увагу — порода дерева. Вона безпосередньо впливає на тривалість горіння та тепловіддачу. Акація, ясен і слива щільні — вони тліють довго і віддають багато тепла. Сосна, тополя, липа, осика, ялина та верба — навпаки, прогорають швидко. Яблуня, дуб, береза, груша, бук і клен — середня категорія. Тож якщо піч «не гріє», перший підозрюваний — саме вид палива.

Другий ключовий момент — техніка закладки дров. Більшість людей просто кидають поліна в піч, підпалюють папір знизу, і вогонь йде відразу вгору. Результат? Дрова згоряють за лічені хвилини, а тепло зникає разом із димом у трубі.

Правильний спосіб — будувати багаття «шар за шаром». Внизу щільно укладіть 3–4 товстих сухих поліна. Посередині — середні, а зверху — найтонші: щепки та бересту. І головне — підпалюйте зверху. Вогонь поступово спускається вниз, спершу розпалює середні поліна, а потім і великі.

Результат вражає: одна закладка горить 3–5 годин, всі поліна згорають повністю, диму майже немає, а жар у кімнаті в кілька разів сильніший, ніж при звичній топці. Спробуйте самі — і ви зрозумієте, що правильна пічна техніка здатна перетворити звичайні дрова на справжнє джерело тепла.

