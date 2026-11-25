Як скласти дрова, щоб вони швидше сохли: норвезький спосіб / © pexels.com

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У Норвегії використовують кілька способів укладання деревини, які допомагають прискорити сушіння. Один із них, за оцінками, може скоротити час приблизно на 40%. В Dom.Wp розповіли, як скласти дрова за норвезьким методом і що ще допоможе підготувати їх до опалювального сезону.

Чому не варто палити сирими дровами

Свіжозрубана деревина містить багато вологи, тому горить гірше за суху. Частина тепла йде на випаровування води, а не на обігрів приміщення. Через це доводиться спалювати більше дров, щоб отримати потрібну температуру.

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До того ж вологе паливо дає більше диму та сприяє накопиченню сажі в димоході. Це може погіршити тягу та підвищити ризик займання відкладень.

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Для опалення найкраще використовувати дрова з вологістю до 20%. Зазвичай деревина сохне від кількох місяців до двох років — залежно від породи, товщини полін і погодних умов. Однак правильне складання допомагає не чекати так довго.

Як складати дрова за норвезьким методом

Секрет скандинавського способу — у вільному доступі повітря до деревини. Якщо скласти поліна щільно одне до одного, вони сохнутимуть повільніше. Натомість між ними варто залишати простір, щоб вітер міг проходити крізь стіс і забирати вологу.

Складання дров хрест-навхрест

Один із найпростіших способів — укладати поліна перпендикулярно одне до одного. Спочатку формують ряд в одному напрямку, а наступний шар розміщують поперек.

Так утворюються проміжки, через які проходить повітря. Дрова провітрюються з різних боків, тому сохнуть рівномірніше. До того ж така конструкція виходить стійкою, і поліна менше розсипаються.

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Круглий стіс із отвором посередині

Ще один спосіб, який використовують у Скандинавії, — складати дрова по колу, залишаючи в центрі порожнину. Поліна розміщують по периметру, поступово піднімаючи стіс угору.

Центральний отвір забезпечує додаткову вентиляцію. Повітря рухається всередині конструкції, а волога швидше випаровується з деревини. Такий стіс може стати зручним варіантом для зберігання дров на подвір’ї, особливо якщо місця для довгих рівних штабелів небагато.

Що допоможе дровам швидше висохнути

Спосіб укладання має значення, але є й інші нюанси, які впливають на швидкість сушіння:

Розколюйте великі поліна. Товсті колоди сохнуть довше, адже волога з середини повільно виходить назовні. Якщо розколоти їх на менші частини, деревина швидше віддаватиме воду. Для сушіння зазвичай зручніше використовувати поліна завтовшки приблизно 5–8 см. Знайдіть місце, де є сонце та вітер. Дрова краще складати на відкритій ділянці, де їх не затіняють дерева чи будівлі. Сонячне тепло та рух повітря сприяють випаровуванню вологи. Не складайте дрова впритул до стіни. Якщо стіс стоїть біля будинку або сараю, залиште між ним і стіною невеликий проміжок. Це допоможе повітрю циркулювати та не дасть деревині відсиріти. Не залишайте дрова на землі. Для нижнього шару краще використовувати піддони, бруси або іншу основу. Так поліна не контактуватимуть із мокрим ґрунтом і не вбиратимуть зайву вологу. Захищайте від дощу, але не закривайте повністю. Дрова можна накрити навісом або покласти зверху водонепроникний матеріал. Водночас боки стосу мають залишатися відкритими. Якщо обгорнути всю деревину плівкою, під нею накопичуватиметься волога, а дрова можуть почати пліснявіти.

Скільки часу сохнуть дрова за норвезьким методом

Точний термін залежить від того, яку деревину заготовили, наскільки вона була вологою, якого розміру поліна та де вони лежать. Норвезький спосіб складання може прискорити сушіння, але результат залежатиме й від погоди.

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За сприятливих умов деревина може висохнути за 6–8 місяців. Тверді породи, наприклад дуб чи бук, зазвичай сохнуть довше, ніж береза або сосна. Якщо літо прохолодне та дощове, навіть правильно складені дрова можуть потребувати додаткового часу.

Перевірити, чи готова деревина до опалення, можна за допомогою вологоміра. Бажано вимірювати вологість на свіжому розколі поліна, а не на його зовнішній поверхні. Оптимальний показник для опалення — до 20%.

Якщо заготовляєте дрова на зиму, не відкладайте їх сушіння на останній момент. Розколіть деревину, складіть її на підняту основу в добре провітрюваному місці та накрийте зверху від дощу. А норвезький спосіб укладання допоможе використати простір ефективніше та створити умови, за яких дрова сохнутимуть швидше.

FAQ

Як швидше висушити дрова?

Розколіть великі поліна на менші шматки та складіть їх у місці, де є сонце і вітер. Не укладайте дрова надто щільно — між ними мають залишатися проміжки для повітря. Нижній шар краще розмістити на піддонах або брусах, а стіс накрити від дощу зверху, залишивши боки відкритими.

Як правильно скласти дрова на зиму?

Дрова потрібно складати на суху підняту основу, щоб вони не контактували із землею. Поліна можна укладати рядами або хрест-навхрест, залишаючи між ними простір. Для сушіння підійде відкрите місце, захищене від надмірних опадів. Якщо використовуєте навіс, він має захищати верх стосу, але не перешкоджати вентиляції з боків.

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