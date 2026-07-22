Друга хвиля плодожерки: чому кінець липня є найнебезпечнішим періодом для яблуневого саду

Яблунева плодожерка

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Збирання перших врожаїв та легка кількість червоточин на опалих яблучах часто створюють оманливе відчуття, що ситуація в саду повністю контрольована. Проте розслаблятися завчасно не варто, адже друга генерація яблуневої плодожерки здатна знищити до 90 відсотків урожаю. Якщо перше покоління шкідників зазвичай пошкоджує лише чверть плодів у червні, то друге покоління розгортає масовий напад у розпал літа, перетворюючи великі налиті яблука на червиву й гнилу масу.

Чому літня хвиля плодожерки набагато небезпечніша

Масовий літ метеликів другого покоління яблуневої плодожерки зазвичай припадає саме на двадцяті числа липня. За спостереженнями агрономічних служб та садівників-практиків, у цей період на феромонні пастки в садах часто фіксується від 20 до 25 метеликів за короткий проміжок часу, що яскраво свідчить про масовий напад шкідника.

Головна складність цього періоду полягає в тому, що літ другої генерації накладається на завершення першої. Через це в кроні дерев одночасно розвиваються всі стадії комах — від свіжих яєць до дорослих гусениць. Одна самка здатна відкласти від 40 до 120 яєць, а кожна окрема гусениця здатна пошкодити від 3 до 5 плодів за сезон. Вона глибоко вгризається всередину яблука, акуратно закорковує вхід обгризками та живиться м’якоттю протягом цілого місяця, внаслідок чого налитий плід стрімко втрачає товарний вигляд і повністю загниває зсередини.

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Яблунева плодожерка

Хімічні обробки та терміни захисту саду від плодожерки

Боротьба з другим поколінням вимагає чіткого дотримання термінів, оскільки головний удар наносять у період масового відродження гусениць — приблизно через тиждень-десять днів після піку льоту метеликів. Запізнення на кілька днів призводить до того, що шкідники вже ховаються всередине плодів, де інсектициди на них не діють.

Для обробки в наших умовах використовують доступні дозволені препарати:

Контактно-кишкові засоби на кшталт «Ампліго» або «Каліпсо», які ефективно знищують молодих гусениць.

Системні препарати на зразок «Конфідору Максі», що забезпечують тривалий захист протягом кількох тижнів.

Швидкодіючі засоби типу «Вертімек» або «Прованто Макі».

Оскільки життя поколінь розтягнуте в часі, однієї обробки недостатньо. Захист обов’язково повторюють через 8-10 днів, а препарати чергують, щоб уникнути вироблення стійкості у шкідника, суворо дотримуючись термінів очікування до збору врожаю.

Біологічні методи та пастки без хімії

Якщо до збору врожаю залишається менше місяця або є бажання уникнути застосування отрутохімікатів, використовують альтернативні методи стримування:

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Феромонні пастки дезориєнтують самців, залишаючи самок неоплодотвірними (розвішують одну пастку на 5-6 дерев, змінюючи капсулу щомісяця).

Ловчі пояси з гофрованого картону з клеєм, накладені на стовбури на висоті 30 сантиметрів, виловлюють гусениць, що мігрують.

При використанні біологічних методів важливо дотримуватися простого правила. феромонні пастки ніколи не можна розміщувати безпосередньо поряд із зонами обробки інсектицидами, оскільки різкі хімічні запахи здатні відлякувати метеликів від пасток. Системне поєднання правильно встановлених феромонних пасток, ловчих поясів та своєчасних обробок дозволяє зберегти до 90 відсотків чистих і здорових яблук навіть під час літньої навали шкідників.

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