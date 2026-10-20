Дружба кошеняти й теляти підкорила соцмережі: їхні ніжні обійми розчулили мільйони людей (фото)

Кошеня Фото ілюстративне / © pexels.com

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На фермі в американському штаті Міссурі кошеня на ім’я Канга та теля Ру стали справжніми зірками соцмереж. За їхніми пригодами стежать мільйони користувачів.

Про це свідчать фото andersonfarmsemily — Anderson Farm Family в Instagram.

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Один із відеороликів із незвичайними друзями набрав понад 1,6 млн переглядів. На кадрах маленьке кошеня впевнено бігає хлівом і тримається поруч із телям, ніби вони виросли разом.

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Дружба тварин Фото andersonfarmsemily.

На кадрах видно, що Ру виявила прихильність до нового знайомого від самого початку. Теля обнюхувало кошеня, лагідно облизувало його та з цікавістю досліджувало маленького мешканця ферми.

Власники тварин розповіли, що Ру, попри власний невеликий розмір, одразу зацікавилася ще меншим малюком.

«Присягаюся, Ру ще не зустрічала жодної живої істоти, яку б не вважала такою, що потребує кількох поцілунків. Вона й сама ще крихітна, але щойно зрозуміла, що на фермі з’явилося ще менше маля, то просто не могла відірвати від нього уваги», — написали автори сторінки.

Вони також зізналися, що не можуть намилуватися цією поведінкою: ніжні дотики носом, облизування та цікавість теляти до нового друга щоразу викликають у них розчулення.

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Дружба тварин Фото andersonfarmsemily.

Згодом дружба тварин лише зміцніла. На фото і відео Канга треться об інших корів, але особливо охоче проводить час саме з Ру. Разом вони граються, притискаються одне до одного та відпочивають у сіні.

Реакція Мережі — що кажуть користувачі

Ніжність незвичайної пари не залишила байдужими й користувачів соцмереж. Один із коментаторів назвав їх «найнесподіванішою парою» та захопився тим, наскільки обережно Ру поводиться зі своїм маленьким другом.

«Я міг би дивитися це запоєм протягом п’яти сезонів поспіль», — зізнався інший глядач.

Історія кошеняти й теляти нагадала користувачам, що міцна дружба може виникнути навіть між тваринами, які зовсім не схожі одна на одну.

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