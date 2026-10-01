"Дуга затемнення" може залишити 5 мільйонів людей без світла

Магнітна буря / © Associated Press

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Жахлива «дуга затемнення» може утворитися у США внаслідок надзвичайно потужної сонячної бурі та залишити без електроенергії близько 5,1 мільйона людей. Такий сценарій розглянули науковці Університету Джорджа Мейсона.

Про результати дослідження пише Daily Mail.

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Йдеться про надзвичайно рідкісну геомагнітну бурю, порівнянну за силою з подією Керрінгтона 1859 року. Тоді сонячна активність спричинила масштабні збої телеграфного зв’язку. У сучасному світі подібне явище могло б вдарити вже не по телеграфах, а по критично важливій електроенергетичній інфраструктурі.

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За розрахунками дослідників, екстремальна буря могла б спричинити перебої з електропостачанням у 22 штатах США. Найбільше ризикували б регіони півночі та північного сходу країни, зокрема Вісконсин, Міннесота, Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Вірджинія.

Чому можливий масштабний блекаут

Сонячні бурі виникають, коли Сонце викидає у космос величезні потоки заряджених частинок — корональні викиди маси. Якщо такий потік спрямований на Землю, він взаємодіє з магнітним полем планети та викликає потужні геомагнітні збурення.

Одним із наслідків стає виникнення додаткових електричних струмів у земній поверхні. Вони можуть потрапляти у довгі високовольтні лінії електропередач, створюючи небезпечне навантаження на енергосистему.

Особливо вразливими є великі трансформатори. Їхнє перегрівання або аварійне відключення здатне запустити ланцюгову реакцію та спричинити масштабні перебої з електропостачанням.

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Саме так, за сценарієм дослідників, і може сформуватися своєрідна «дуга затемнення» — протяжна зона блекаутів через значну частину північних і східних штатів США.

Якими будуть наслідки «дуги затемнення»

Наслідки такого сценарію виявилися б значно серйознішими, ніж просто відсутність світла в будинках. За оцінкою дослідників, буря інтенсивністю, яка статистично може траплятися приблизно раз на 250 років, могла б залишити без електроенергії 5,1 мільйона людей і близько 135 тисяч підприємств.

Без живлення опинилися б магазини, підприємства, транспортна інфраструктура та інші об’єкти. Могли б зупинитися світлофори, ліфти та системи зв’язку, а холодильне обладнання магазинів і підприємств перестало б працювати.

Університетське дослідження оцінює прямі збитки підприємств у постраждалих районах щонайменше у 980 мільйонів доларів на добу. Загальні економічні втрати від зупинки ділової активності, за найгіршого сценарію, можуть сягати близько 1,8 мільярда доларів на добу.

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Подія Керрінгтона показала, на що здатне Сонце

Останній історично відомий приклад надзвичайно потужної сонячної бурі стався у 1859 році. Подія, названа на честь британського астронома Річарда Керрінгтона, спричинила масштабні збурення магнітного поля Землі та серйозні проблеми з тодішньою телеграфною інфраструктурою.

Сьогодні людство значно сильніше залежить від електроенергії та електронних систем, тому потенційні наслідки аналогічної бурі були б набагато ширшими.

Водночас формулювання «раз на 250 років» не означає, що така буря гарантовано станеться через 250 років або що її очікують у конкретну дату. Це статистична характеристика рідкісності та сили події.

Науковці наголошують, що екстремальні сонячні бурі є реальною загрозою для технологічної інфраструктури. Геомагнітні явища вже спричиняли перебої в роботі радіозв’язку та можуть впливати на електромережі, супутники й навігаційні системи.

Тож головна небезпека майбутньої надпотужної сонячної бурі полягає не в безпосередньому «ударі» по людях, а в тому, що вона може одночасно вивести з ладу значну частину критичної інфраструктури. Для сучасного суспільства багатоденні перебої з електропостачанням у великих регіонах означали б проблеми з торгівлею, транспортом, зв’язком і постачанням товарів.

Нагадаємо, вплив Місяця та Сонця на Землю може бути пов’язаний із виникненням так званих «повільних землетрусів» — сейсмічних подій, під час яких енергія вивільняється значно повільніше, ніж під час звичайних землетрусів. Нове моделювання показало, що навіть слабкі припливні навантаження можуть запускати рухи вздовж тектонічних розломів за певних умов.

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