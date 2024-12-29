Цей метод не лише екологічний, а й напрочуд легкий і результативний.

У процесі готування страв на стінках духової шафи утворюються жирові відкладення, які з часом перетворюються на стійкий нагар. Зазвичай господині чистять ці забруднення агресивними хімічними засобами, однак є більш екологічний, проте не менш ефективний спосіб. Простий лимон, який є практично на кожній кухні, може стати ефективним помічником у боротьбі з жиром і нагаром.

Як швидко відчистити духовку від нагару та жиру: простий трюк із лимоном

Спочатку треба приготувати лимонний розчин для чищення. Вичавіть із двох половинок лимона сік у ємність, яку можна буде поставити в духовку, насипте 100 мл води. Цедру лимона не викидайте, її необхідно нарізати на невеликі частини й додати у розчин, оскільки вона також містить корисні очищувальні компоненти.

Розігрійте духову шафу до 200 градусів і поставте туди ємність із лимонним розчином на 30 хвилин. Після завершення процедури не відкривайте духовку, доки вона не охолоне. Це дасть змогу парам рівномірно розподілитися по всій поверхні.

Після повного охолодження духовки можна помітити утворення конденсату на її стінках. Цей момент є ідеальним для чищення, змочіть ганчірку або губку в лимонному розчині, що залишився, і ретельно протріть всі поверхні духової шафи.

Ефективність цього методу чищення пояснюється властивостями лимонної кислоти, яка здатна розм'якшувати найстійкіші забруднення. Після такої обробки навіть стара техніка набуває оновленого вигляду і первозданної чистоти.

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