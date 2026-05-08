Духів День 2026 року: коли це особливе свято, що воно означає

Це свято святкують наступного дня після Трійці (П’ятидесятниці) — тобто на 51-й день після Великодня. Воно завершує великодньо-пасхальний цикл і має глибоке богословське значення як у православ’ї, так і в католицизмі. 2026 року це буде 1 червня.

Що означає День Святого Духа

У християнстві Святий Дух є третьою Іпостассю Святої Трійці — Божественною силою, яка, за вченням Церкви, походить від Бога Отця (у православній традиції) або від Отця і Сина (у католицькій). Саме Святий Дух вважається джерелом духовної благодаті, що підтримує віруючих, надихає на добрі справи та зміцнює віру.

Свято П’ятидесятниці нагадує про сходження Святого Духа на апостолів, коли вони отримали духовну силу для проповіді Євангелія по всьому світу. День Святого Духа є продовженням цього великого біблійного події та символізує живу присутність Божої сили у світі та Церкві.

Богослужіння та молитви у Духів день

Цього дня в храмах відбуваються урочисті богослужіння. Віряни звертаються у молитвах до Святого Духа, просячи мудрості, внутрішнього миру, духовного оновлення та підтримки у життєвих випробуваннях.

Особливе місце займає молитва «Царю Небесний», яка є однією з найвідоміших у християнській традиції. Вона символізує заклик до Святого Духа наповнити серце людини благодаттю та світлом.

Традиції та народні звичаї

День Святого Духа має не лише релігійне, а й культурне значення. У багатьох країнах, особливо у східнослов’янській традиції, цей день супроводжується особливими звичаями.

Храми та оселі прикрашають зеленню, гілками дерев і квітами — як символом оновлення, життя та Божої присутності у природі. У народній традиції це також знак переходу до літнього періоду.

В Україні та інших православних країнах у Духів день часто згадують померлих родичів, відвідують кладовища та моляться за упокій їхніх душ. У давнину цей день також супроводжувався народними гуляннями та сімейними зібраннями.

День Святого Духа нагадує вірянам про невидиму, але постійну Божу підтримку. Це свято про внутрішню силу, духовне зростання та гармонію людини з вірою.

