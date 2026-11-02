Думала, що це грижа: 41-річна жінка звернулася до лікаря і за кілька годин народила сина

Вагітність / © pexels.com

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Мешканка Великої Британії Семмі Еванс звернулася по медичну допомогу через дивне утворення біля ребер, яке вона вважала звичайною грижею. Проте візит до лікаря обернувся приголомшливим сюрпризом: жінка не лише дізналася про свою вагітність, а й народила дитину того ж дня.

Про це пише Egeszsegkalauz.

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Чому вагітність залишилася непоміченою

До цього моменту жінка навіть не підозрювала, що чекає на дитину. Відсутність менструації вона пояснювала значним схудненням (два роки тому вона перенесла операцію шунтування шлунка та втратила близько 140 фунтів), інтенсивними тренуваннями та віком. Крім того, перший тест на вагітність у лікарні видався хибнонегативним, і лише уважність лікаря, який помітив ледь помітну другу смужку, змусила повторити тестування вдома.

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Повторний тест дав чіткий позитивний результат, проте осмислити новину жінка не встигла — того ж вечора у неї почалися різкі болі в животі, після чого її екстрено доправили до лікарні.

Народження малюка

У лікарні з’ясувалося, що у пацієнтки вже почалися пологи. Згодом на світ з’явився доношений і здоровий хлопчик на ім’я Ной вагою приблизно 3,6 кг.

За словами самої мами, перші години стали для неї абсолютним шоком, проте згодом вона адаптувалася до нової ролі, а рідні допомогли їй облаштуватися з новонародженим.

Феномен прихованої вагітності

Медики зазначають, що подібні випадки відомі науці як прихована вагітність. За статистикою, приблизно в одному з 2500 випадків жінка дізнається про свій стан лише під час пологів. Цьому сприяють особливості будови тіла, попереднє значне зниження ваги, специфічне розташування плаценти, а також поодинокі випадки хибнонегативних тестів через занадто високий рівень гормонів.

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Раніше ми писали про випадок, який приголомшив навіть медиків: 36-річна мати народила природним шляхом 3 пари близнюків за 3 роки.

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