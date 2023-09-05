Думка експертів: чому ви не повинні використовувати соду і оцет для чищення каналізації

Харчова сода і оцет часто використовують разом, щоб прибрати в будинку. Але професіонали застерігають, що деколи таке поєднання може не прочистити труби, а стати причиною серйозніших проблем.

Про це пишуть у виданні Homes&Gardens. Хоча прочистити труби содою і оцтом стало дуже популярним способом вирішення проблеми, професіональні прибиральники застерігають, що він може принести більше шкоди, аніж користі.

Прочистити труби содою і оцтом: чому не можна

Незалежно від того, прочищаєте ви раковину на кухні чи каналізацію в ванній кімнаті, оцет недостатньо міцний засіб, щоб пробити засмічення труб. Навіть коли він вступає в реакцію з содою, ефект все ще недостатньо сильний, щоб дійсно розщепити серйозне забруднення.

Звичайно, оцет допомагає освіжити сантехніку. Тому його можна використовувати для щоденного чищення та покращення запаху, який іде з каналізації.

Як правило, оцет вважається засобом, який діє м'яко, однак він все ще є кислотою, яка може з часом пошкодити гумові ущільнювачі. Особливо, якщо його поєднувати з харчовою содою. Такої думки дотримується спеціаліст компанії Canberra Bond Cleaning Ральф Абундо.

Також він радить в жодному разі не виливати в раковину сіль, яка також може пошкодити труби і призвести до серйозніших проблем.

Небезпечним оцет є для старих труб, адже він може просто їх роз'їдати. В старих будинках використовувалися металеві труби, на які кислотні розчини діють негативно, прискорюючи корозію, що призводить до розривів. Про це повідомляє незалежний майстер-сантехнік Марк Дорріс. Він додає, що реакція соди та оцту може спричинити утворення солі, що також пришвидшує корозію. Таким чином, використовуючи такі засоби для прочищення труб, ви лише погіршуєте стан каналізації.

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