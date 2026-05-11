Душ чи ванна: вчені поставили крапку у суперечці про гігієну

Суперечка про те, що гігієнічніше — душ чи ванна, роками не вщухала в соцмережах. Одні вважають ванну ідеальним способом розслабитися, інші жартують, що це лише «купання у власному бруді». Тепер науковиця з Великої Британії пояснила, який варіант насправді краще очищає тіло.

Клінічна мікробіологиня Університету Лестера доктор Примроуз Фрістоун заявила, що душ значно ефективніше очищає шкіру, ніж ванна, пише dailymail.

«Під час того, як ви приймаєте ванну, вода не оновлюється, тому бактерії просто переміщуються з одних ділянок тіла на інші. Душ натомість забезпечує постійний потік води, який змиває потенційні мікроби», — пояснила експертка.

За словами науковиці, головне завдання душу — видалити зі шкіри бруд, піт, жир та бактерії, які можуть викликати неприємний запах, висипання чи інфекції.

Водночас лікарка зазначає, що ванни теж мають свої переваги для здоров’я. Тепла вода допомагає розслабитися, зменшує напругу у м’язах, покращує кровообіг та полегшує біль у тілі.

«Якщо після ванни вас турбує питання гігієни, можна просто швидко прийняти душ», — порадила Фрістоун.

У соцмережах користувачі активно сперечаються про те, який спосіб кращий. Дехто вважає ванну «лише способом відпочинку», а не повноцінним очищенням. Інші ж переконані, що тривале перебування у воді допомагає краще відлущувати шкіру.

Експертка також нагадала про важливість чистоти у ванній кімнаті. Зокрема, рушники та килимки для ванни можуть накопичувати бактерії та плісняву, якщо їх рідко прати та погано просушувати.

Фахівці радять прати килимки щонайменше раз на тиждень у гарячій воді та не залишати їх вологими на підлозі.

