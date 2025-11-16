Душова кабіна як нова: які прості засоби допоможуть очистити краще за професійну і дорогу хімію

Душ. / © Associated Press

І хоч душові кабіни зручніші у використанні та дозволяють економити більше води, але їх значно важке підтримувати в чистоті, ніж ванну. Адже на прозорих поверхнях швидко утворюється мильний наліт і вапняний наліт, а в щілинах і навколо ущільнювачів може накопичуватися цвіль.

Як швидко та ефективно видалити стійкі плями з душової кабіни за допомогою домашніх засобів, повідомляє ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Хімічні засоби для чищення різних поверхонь у ванній кімнаті можуть бути агресивними та викликати алергію. Це небезпечно у випадку душових кабін, бо чистять їх зазвичай зсередини із зачиненими дверцятами. Тому на допомогу прийдуть домашні засоби, що має кожна господиця

Чищення оцтом

Оцет – чудовий натуральний засіб для знищення накипу. Він має антибактеріальні і протигрибкові властивості.

Просто з’єднайте теплу воду та оцет у співвідношенні 1:1 та перелийте до пляшки з розпилювачем. Щоб усунути неприємні запахи, можна додати кілька крапель ефірної олії. Потім та ретельно обприскайте всю душову кабіну. Через кілька хвилин протріть кабіну м’якою тканиною та ретельно змийте водою.

Чищення лимонною кислотою

Лимонна кислота не тільки чудово розчиняє вапняний наліт і видаляє жирні відкладення, але й гарно відбілить піддон для душу.

Додайте дві столові ложки лимонної кислоти до 200 мл теплої води та ретельно перемішайте. Розпиліть суміш на вікно душу та піддон. Через кілька хвилин просто протріть цю ділянку м’якою тканиною та змийте водою.

Чищення харчовою содою та перекисом водню

Волога та погана вентиляція у ванній кімнаті сприяють появи цвілі. Спори цвілі особливо поширені в щілинах душових кабін. Харчова сода допоможе їх видалити із затирки, силікону та ущільнювачів.

Рясно посипте харчовою содою уражені ділянки та залиште на 15 хвилин. Після цього протріть ділянку ганчіркою або зубною щіткою, а потім полийте її 3% перекисом водню. Залиште на кілька хвилин, а потім рясно змийте водою.

