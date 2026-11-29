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Дуже смачно і без жодної ложки майонезу: як приготувати низькокалорійний крабовий салат до Нового року
Пекінська капуста, огірок, кукурудза та яйця — знайома основа святкового крабового салату.
Крабовий салат давно став традиційною для українців стравою для застілля до Нового року. Він легко готується, відносно недорогий, але є один нюанс. Як і більшість майонезних салатів — надто жирний.
Як зменшити калорійність страви, але зберегти її звичний смак — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.
Що потрібно для крабового салату без майонезу
На приготування орієнтовно піде 45 хвилин, а салату вистачить приблизно на 8 невеликих порцій. Пекінська капуста додасть йому об’єму й хрусткості, огірок — свіжості, а кукурудза — легкої солодкості. Йогуртова заправка матиме трохи кислуватий смак.
Підготуйте продукти для однієї великої миски:
Пекінська капуста — 350 г.
Крабові палички — 200 г.
Свіжий огірок — 200 г.
Яйця — 4 шт.
Консервована кукурудза — 1 банка, рідину злити.
Зелена цибуля — до смаку.
Натуральний несолодкий йогурт — до смаку.
Сіль і чорний мелений перець — до смаку.
Як приготувати крабовий салат із пекінською капустою
Почніть із яєць, адже перед змішуванням вони мають охолонути. За цей час ви встигнете підготувати овочі й палички. Йогурт залиште наостанок — заправлений салат найкраще подавати одразу, поки капуста й огірок зберігають хрусткість.
Покладіть 4 яйця в каструлю з водою та зваріть круто. Після закипання відлічіть 9–10 хвилин, потім охолодіть яйця в холодній воді й очистьте від шкаралупи.
Вимийте 350 г пекінської капусти, 200 г огірка та зелену цибулю. Обсушіть овочі. Капусту тонко нашаткуйте й перекладіть у велику миску, в якій буде зручно перемішувати салат.
Наріжте огірок невеликими кубиками, а зелену цибулю дрібно посічіть. Якщо шкірка огірка надто тверда, зніміть її. Додайте нарізані овочі до капусти.
Наріжте 200 г крабових паличок невеликими шматочками, а охолоджені яйця — кубиками. Намагайтеся робити шматочки паличок, огірка та яєць приблизно однаковими, щоб вони рівномірно поєднувалися в салаті.
Відкрийте 1 банку консервованої кукурудзи й повністю злийте рідину. Перекладіть зерна до овочів, додайте палички та яйця. Обережно перемішайте всі складники.
Перед подаванням додайте трохи натурального несолодкого йогурту й знову перемішайте. Додавайте заправку невеликими порціями до бажаної консистенції — вона рідша за майонез, а овочі соковиті. Скуштуйте салат, посоліть і поперчіть до смаку.
Якщо готуєте до святкової вечері заздалегідь, підготуйте й охолодіть складники окремо, а змішайте з йогуртом перед подаванням. Готовий салат тримайте в холодильнику в закритій тарі.
Яка ще капуста пасує до крабового салату
Знайоме поєднання паличок, яєць, огірка, кукурудзи та зеленої цибулі є і в крабовому салаті з молодою капустою. Його також можна заправляти йогуртом — це ще один варіант овочевої основи для улюбленої страви.