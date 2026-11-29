Як приготувати крабовий салат без майонезу / © Фото з відкритих джерел

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Крабовий салат давно став традиційною для українців стравою для застілля до Нового року. Він легко готується, відносно недорогий, але є один нюанс. Як і більшість майонезних салатів — надто жирний.

Як зменшити калорійність страви, але зберегти її звичний смак — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

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Що потрібно для крабового салату без майонезу

На приготування орієнтовно піде 45 хвилин, а салату вистачить приблизно на 8 невеликих порцій. Пекінська капуста додасть йому об’єму й хрусткості, огірок — свіжості, а кукурудза — легкої солодкості. Йогуртова заправка матиме трохи кислуватий смак.

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Підготуйте продукти для однієї великої миски:

Пекінська капуста — 350 г.

Крабові палички — 200 г.

Свіжий огірок — 200 г.

Яйця — 4 шт.

Консервована кукурудза — 1 банка, рідину злити.

Зелена цибуля — до смаку.

Натуральний несолодкий йогурт — до смаку.

Сіль і чорний мелений перець — до смаку.

Як приготувати крабовий салат із пекінською капустою

Почніть із яєць, адже перед змішуванням вони мають охолонути. За цей час ви встигнете підготувати овочі й палички. Йогурт залиште наостанок — заправлений салат найкраще подавати одразу, поки капуста й огірок зберігають хрусткість.

Покладіть 4 яйця в каструлю з водою та зваріть круто. Після закипання відлічіть 9–10 хвилин, потім охолодіть яйця в холодній воді й очистьте від шкаралупи. Вимийте 350 г пекінської капусти, 200 г огірка та зелену цибулю. Обсушіть овочі. Капусту тонко нашаткуйте й перекладіть у велику миску, в якій буде зручно перемішувати салат. Наріжте огірок невеликими кубиками, а зелену цибулю дрібно посічіть. Якщо шкірка огірка надто тверда, зніміть її. Додайте нарізані овочі до капусти. Наріжте 200 г крабових паличок невеликими шматочками, а охолоджені яйця — кубиками. Намагайтеся робити шматочки паличок, огірка та яєць приблизно однаковими, щоб вони рівномірно поєднувалися в салаті. Відкрийте 1 банку консервованої кукурудзи й повністю злийте рідину. Перекладіть зерна до овочів, додайте палички та яйця. Обережно перемішайте всі складники. Перед подаванням додайте трохи натурального несолодкого йогурту й знову перемішайте. Додавайте заправку невеликими порціями до бажаної консистенції — вона рідша за майонез, а овочі соковиті. Скуштуйте салат, посоліть і поперчіть до смаку.

Якщо готуєте до святкової вечері заздалегідь, підготуйте й охолодіть складники окремо, а змішайте з йогуртом перед подаванням. Готовий салат тримайте в холодильнику в закритій тарі.

Яка ще капуста пасує до крабового салату

Знайоме поєднання паличок, яєць, огірка, кукурудзи та зеленої цибулі є і в крабовому салаті з молодою капустою . Його також можна заправляти йогуртом — це ще один варіант овочевої основи для улюбленої страви.

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