Дуже сильні молитви за сина, який на війні: як правильно просити Божого захисту

Найсильніші молитви за сина, який на війні / © Pixabay

Реклама

Не існує однієї “правильної” молитви за сина на війні. Найважливіше, щоб слова линули з глибини серця. Можна звертатися до Бога будь-якими молитвами або висловлювати свої почуття власними словами.

Молитва-оберіг для сина

Господи, Боже Предвiчний, Царю всього свiту!

Ти для пiдкорення нечестивих ворогiв і для збереження справедливости дозволяєш державам уживати меча та утримувати воєнний стан.

Реклама

Коли ж з Твоєї волi наше дитя вiдходить вiд нас на службу Вiтчизнi, молимо Тебе, Боже: дай, щоб вiн був вiрний своєму званню, i не дозволь, щоб погубив вiн свою душу.

Додай йому сили й терпеливости в тiй тяжкiй службi. Передусiм дай йому, Боже, сили проти ворогiв душi його, щоб за Твоєю всесвятою ласкою зберiг вiн святу вiру й невиннiсть душi.

Ти Сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душi нашої дитини у воєнному станi. Тому гаряче просимо Тебе: стережи його вiд тiєї небезпеки, збережи його нам таким, який вiд нас вiдходить.

Амiнь.

Реклама

або

Пресвята Дiво, особлива Заступнице невинних душ!

Вiддаємо Тобi наше дитя пiд Твою могутню охорону. Ми знаємо й вiримо сильно, що коли Ти пiклуватимешся про нього, то, напевно, не заплямує він своєї душi тяжким грiхом.

Простягни над ним Свiй святий омофор i не випускай з-пiд нього, доки повернеться назад таким добрим, який тепер вiд нас вiдходить.

Реклама

Амiнь.

Молитва великомученикові Георгію Побідоносцю за воїнів

Святий славний всехвальний великомучениче Георгію! Зібрані до храму твого і, поклоняючись і дякуючи Господеві та урочисто почитаючи і вшановуючи тебе перед іконою твоєю святою, ми, люди, молимо тебе, відомий заступниче наш: моли ж з нами і за нас Бога, Якого через Його милосердя можливо ублагати, щоб Він вислухав нас, що просимо Його благостині, щоб не відкинув усіх наших прохань про прощення Ним гріхів і провин наших, зцілення і спасіння та про насущні потреби життя нашого. Нехай же Він подарує людям перемогу над супротивниками і нехай зміцнить у всіх битвах військо через благодать, що тобі дана, і нехай переможе сили ворогів наших, що повстають на нас. Щоб були вони посоромлені, а пиха і гординя їхні нехай будуть знищені і нехай вони усвідомлять, що у нас є Божественна допомога. Усім, хто в скорботах та нещастях перебуває, яви всемогутній Божиій захист. Ублагай Господа Бога і Творця всього, щоб Він визволив нас від вічної муки, щоб ми завжди прославляли Отця і Сина, і Святого Духа, і щоб вірно визнавали перед Ним заступництво твоє, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва за сина, який на війні захищає Батьківщину

Господи, Всесильний Боже мій! Взиваю до Твоєї могуті і справедливості!

Ти почув мене, коли я просив у Тебе сина — привів у світ і вклав його руку в мою, і звелів жити. І він жив — біля мене і без мене, але завжди на Твоїх очах і з Твоєю молитвою. Усе життя і всі гріхи його — перед Тобою. Проте ворог прийшов на нашу землю, і син пішов на війну.

Реклама

Тож я взиваю до Тебе, Господи: почуй і нині, як почув мене тоді, коли просив у Тебе про милість. Знайди, Боже Всевидячий і Всемогутній, мого сина на цій війні — Ти впізнаєш його по люблячому серцю і добрих очах. Знайди і візьми під свій покров і Всесильний захист.

Нехай куля, випущена у сина, не знайде грудей його.

Зроби так, Господи!

Нехай снаряд, посланий убити сина мого, не знайде дороги.

Реклама

Зроби так, Господи!

Захисти від неправої смерті щитом справедливості Твоєї сина мого і братів його по священній війні, і все українське воїнство захисти і збережи для життя мирного. Не допусти нових смертей українських у цій війні.

Зроби так, Господи!

Нехай буде на це Твоя свята воля, Господи Всесильний і Справедливий.

Реклама

Амінь.

Дуже сильна молитва за сина

Милосердний Боже, Отче наш, звертаюся до Тебе і схиляю коліна мого серця, серця матері, син якої перебуває на війні!

Боже Всемогутній, віддаю у Твою люблячу Батьківську руку життя сина мого і молю Тебе, Отче, бережи його життя від усякої кулі, від зради, від усякого полону.

Укрий його Твоєю Святою рукою і допоможи йому виконати свій обов’язок, захищаючи Вітчизну від ворогів. У важку хвилину життя допоможи йому кликати до Тебе і покладатися тільки на Тебе і на Твоє Слово.

Реклама

Нехай Твої милість і благодать будуть з ним, щоб він був сміливим, мужнім і ухвалював правильні рішення — рішення від Тебе. Допоможи йому завжди пам’ятати, що життя його приховане з Христом у Тобі. Збережи його життя тідай йому пізнати радість виконаного обов’язку та радість перемоги над ворогом.

Дякую Тобі, Отче, що воля Твоя благоуспішно виконується рукою Твоєю у житті мого сина. Славлю Тебе, Великий Боже, і поклоняюся Тобі.

Амінь.

Молитва для захисту всіх воїнів, які на війні

Боже наш, молимо Тебе за захист воїнів України в цей важкий час боротьби.

Реклама

Зваж на них і наділи Святим Духом, щоб вони мали силу та мудрість у боротьбі за мир і справедливість.

Святителю Леве Великий, який вступався за Православ’я і Правду Христову, будь нашим посередником перед Господом.

Просимо Твоїх спасительних молитов тіблагословенної руки над воїнами ЗСУ, щоб вони були захищені від усякого зла і підступного ворога.

Амінь.