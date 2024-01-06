Дуже корисні в побуті: як заморожені мандаринові шкірки допоможуть покращити взимку взуття

Мандаринові шкірки можуть бути дуже корисними у побуті. Тож не варто їх викидати на смітник.

Якщо ви полюбляєте мандарини, то, напевно, вже не раз стикалися із проблемою накопичення великої кількості шкірок цих цитрусових. Зазвичай їх відразу відправлять у смітник, але так робити не варто. Мандаринові шкірки можуть бути дуже корисними у побуті.

За допомогою звичайних мандаринових шкірок можна зробити ефективний натуральний освіжувач повітря. Шкірки спочатку потрібно промити, нарізати невеликими шматочками і ретельно просушити.

Потім їх розміщають у невеликі мішечки з тканини чи паперу і розкладають по всій квартирі. Цей лайфгак дуже простий, але завдяки йому ваша квартира відразу наповниться приємним ароматом, який асоціюється з зимою та новорічними святами.

Якщо вам не хочеться вовтузитися з мішечками або їх просто немає під рукою, можете розкласти мандаринові шкірки прямо на батареях. Через тепло аромат цитрусових значно посилиться і повітря в приміщенні наповниться ним за лічені хвилини.

Мандаринові шкірки допоможуть побороти ще одну досить популярну взимку проблему. Якщо ви не знаєте, як усунути неприємний запах взуття в домашніх умовах, спробуйте покласти всередину кілька шкірок і залишити на кілька годин, а краще на ніч. Будь-які неприємні аромати швидко зникнуть.

А щоб завжди мати під рукою мандаринові шкірки для різних потреб, спробуйте нарізати їх на шматочки і помістити у морозильну камеру. Також підійде скляна банка, тоді потрібно її поставити у сухе темне місце.

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