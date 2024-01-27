Дуже неочікувано: названа найстильніша модель взуття у світі за 2023 рік

Платформа Lyst назвала наймодніше взуття 2023 року. І це дуже неочікувана модель.

Платформа персональних рекомендацій Lyst, яка аналізує пошукові запити інтернет-користувачів з усього світу, назвала найпопулярніше взуття 2023 року. І ним виявилося "голе" (прозоре) взуття.

Такі моделі представило чимало брендів та модних будинків, зокрема, Loewe, The Row, Khaite, Bottega Veneta, Nensi Dojaka, Chanel та Stella McCartney. Як зазначили у Lyst, "голе" взуття швидко перетворилося з цікавого аксесуару на подіумі в фаворита вуличного стилю через любов до прозорих моделей відомих зірок. В таких, наприклад, ходили Софія Річі та Дженніфер Лоуренс.

А ось за липень-вересень найпопулярнішою моделлю взуття стали табі Maison Margiela у формі туфель Мері Джейн. Таке незвичайне взуття точно приверне до себе увагу на вулиці.

Табі Maison Margiela / Фото: Фото з відкритих джерел

Також у цей перелік увійшли жовтогарячі кросівки Nike x Martine Rose Shox MR4 Mule, сандалії Birkenstock Arizona, мюлі Tory Burch з "пірсингом", кросівки New Balance 550, туфлі Prada з 3D-квітами у вигляді орігамі.

Louis Vuitton чоботи з оптичною ілюзією / Фото: Фото з відкритих джерел

А особливою новинкою року стали чоботи у вигляді жіночих ніг від французького Будинку моди Louis Vuitton, які виконані з телячої шкіри і мають ручний розпис, що допомогло створити оптичну ілюзію. На перший погляд здається, що ви одягли білі шкарпетки та чорні туфлі.