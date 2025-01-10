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Дуже смачна, розсипчаста, м'яка: які хитрощі приготування пшоняної каші

Дуже смачна, розсипчаста, м'яка: які хитрощі приготування пшоняної каші

Як правильно варити пшоняну кашу / Фото: Freepik

Досвідчені господині поділилися всіма тонкощами приготування найсмачнішої каші із пшона.

Розповідаємо про найголовніші хитрощі, які допоможуть приготувати ніжну, розсипчасту та смачну пшоняну кашу.

Як приготувати найсмачнішу пшоняну кашу: які важливі нюанси варто врахувати  

  • Хитрість №1. Варто знати, що перед приготування пшоно треба ретельно промити гарячою водою. Річ у тім, що кожне зернятко має крохмальну оболонку, яка під час приготування каші надаватиме їй в’язкої консистенції. Тому треба вимити цю оболонку, щоб каша дійсно була розсипчастою.
  • Хитрість №2. Просушіть пшоно на сковорідці, а потім обсмажте на помірному вогні упродовж однієї хвилини на невеликій кількості олії. Таким чином смак пшона розкриється повністю, каша вийде ароматною й насиченою. Окрім того, олія не дасть пшону увібрати багато вологи, тож каша буде розсипчастою.
  • Хитрість №3. Пшоняна каша має гарненько розпаритися. Тут є важливий нюанс, щоб пшоно зварилося, але не перетворилося на клейку розварену масу, краще варити кашу в каструлі без кришки. Накривати кришкою її потрібно тоді, коли більша частина води випарується. До того ж, не забувайте іноді помішувати кашу в процесі варіння, щоб вона не пригоріла.

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