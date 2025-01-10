Дуже смачна, розсипчаста, м'яка: які хитрощі приготування пшоняної каші

Розповідаємо про найголовніші хитрощі, які допоможуть приготувати ніжну, розсипчасту та смачну пшоняну кашу.

Як приготувати найсмачнішу пшоняну кашу: які важливі нюанси варто врахувати

Хитрість №1. Варто знати, що перед приготування пшоно треба ретельно промити гарячою водою. Річ у тім, що кожне зернятко має крохмальну оболонку, яка під час приготування каші надаватиме їй в’язкої консистенції. Тому треба вимити цю оболонку, щоб каша дійсно була розсипчастою.

Варто знати, що перед приготування пшоно треба ретельно промити гарячою водою. Річ у тім, що кожне зернятко має крохмальну оболонку, яка під час приготування каші надаватиме їй в’язкої консистенції. Тому треба вимити цю оболонку, щоб каша дійсно була розсипчастою. Хитрість №2. Просушіть пшоно на сковорідці, а потім обсмажте на помірному вогні упродовж однієї хвилини на невеликій кількості олії. Таким чином смак пшона розкриється повністю, каша вийде ароматною й насиченою. Окрім того, олія не дасть пшону увібрати багато вологи, тож каша буде розсипчастою.

Просушіть пшоно на сковорідці, а потім обсмажте на помірному вогні упродовж однієї хвилини на невеликій кількості олії. Таким чином смак пшона розкриється повністю, каша вийде ароматною й насиченою. Окрім того, олія не дасть пшону увібрати багато вологи, тож каша буде розсипчастою. Хитрість №3. Пшоняна каша має гарненько розпаритися. Тут є важливий нюанс, щоб пшоно зварилося, але не перетворилося на клейку розварену масу, краще варити кашу в каструлі без кришки. Накривати кришкою її потрібно тоді, коли більша частина води випарується. До того ж, не забувайте іноді помішувати кашу в процесі варіння, щоб вона не пригоріла.

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