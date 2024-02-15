Два копійчані засоби — і буде буйно квітнути: чим підживити кімнатну фіалку

Фіалки, або семполія, вважаються найбільш примхливими з усіх кімнатних рослин. Але можливо зробити так, що вони квітнули майже цілий рік.

Перед тим, як братися підживлювати кімнатні фіалки, потрібно розібратися з причинами, чому ця рослина не хоче квітнути. Їх може бути декілька: від неправильного поливання і висаджування до поганого освітлення, недотримання умов вологості і температури повітря в оселі.

Цілком ймовірно, якщо ви усунете ці недоліки, то зможете розраховувати на швидке і сильне квітіння улюблених фіалок.

Вже тоді, коли ви будете точно впевненими у створенні правильних умов для цих кімнатних росли, можете починати їх підживлювати.

Найпростішим варіантом, який точно допоможе добитися стійкого і пишного квітіння, є використання йодного розчину. Для його приготування потрібно взяти одну каплю йоду і розчинити її у 3 літрах води, яку попередньо потрібно відстояти. Таке підживлення потрібне фіалкам всього 3-4 рази на сезон і вони точно порадують вас квітами.

Якщо йодний розчин не допоміг, можете спробувати більш складний варіант підживлення з використанням деревного попелу. Ця речовина є природним джерелом калію та фосфору, а тому допомагає поліпшити стан ґрунту, боротися із шкідниками та комахами.

Щоб приготувати підживлення, візьміть 1 столову ложку попелу і розчиніть у 1 літрі води. Настоюйте засіб одну добу, а потім поливайте ним кімнатні фіалки 1 раз на 2 тижні.

Читайте також: