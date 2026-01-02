Народний спосіб для волосся, щоб відростити довжину / © pexels.com

Реклама

Не лякайтесь назви — жодного нікотину тут немає. Це вітамін, який активує мікроциркуляцію крові в шкірі голови. Коли кровообіг посилюється, волосяні фолікули отримують більше кисню та поживних речовин. Результат — волосся росте швидше, стає густішим, міцнішим і менше ламається.

Фахівці радять додавати дві краплі нікотинової кислоти просто в порцію шампуню під час миття голови. Розітріть засіб у долонях, нанесіть на шкіру голови та акуратно масажуйте 1–2 хвилини. Легкий масаж не тільки приємний, а й допомагає вітаміну працювати ефективніше. Потім змийте шампунь і нанесіть кондиціонер тільки на довжину волосся.

Вже через кілька тижнів ви помітите: волосся менше випадає, а біля проділу з’являється короткий "підшерсток" — знак активного росту.

Реклама

Невелике відчуття тепла чи легке почервоніння шкіри — нормальна реакція. Але якщо виникає сильний свербіж або печіння, краще припинити використання. І пам’ятайте: двох крапель цілком достатньо — більше не означає ефективніше.

Так просто можна стимулювати ріст волосся, зробити його густим і сильним, не витрачаючи цілий статок на дорогі засоби.