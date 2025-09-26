Що зробити, щоб одяг сохнув вдвічі швидше / © unsplash.com

Коли ми розвішуємо вологі речі після прання, часто виникає спокуса розкласти їх на батареї — здається, що так процес піде швидше. Але в будинках із котлом це рішення виявляється доволі затратним. Причина проста: мокрий текстиль охолоджує радіатор, змушуючи котел працювати інтенсивніше, аби знову нагріти приміщення. Як наслідок — більше часу, більше енергії й, відповідно, вищі рахунки.

Набагато ефективніше користуватися спеціальною сушаркою для білизни. Головне — подбати про вентиляцію. Адже кілька кілограмів прання можуть утримувати до трьох літрів води, які мають випаруватися. Якщо в кімнаті бракує циркуляції повітря, волога осідає на стінах та вікнах у вигляді конденсату. З часом це провокує підвищену вологість і навіть появу цвілі.

Два прості кроки проти конденсату: зачиніть двері й відчиніть вікно в кімнаті, де сушиться білизна.

Свіже повітря не лише прискорює висихання речей, а й знижує ризик появи плісняви та сирості.

Експерти також радять по можливості уникати сушіння одягу у спальні чи вітальні, адже підвищена вологість може спричиняти алергічні реакції. Натомість краще обрати коридор, кухню чи ванну.

Що робити взимку

Коли на вулиці холодно чи надто сиро, а тримати відкрите вікно довго не виходить, допоможе витяжний вентилятор. Якщо сушите речі на кухні або у ванній, просто ввімкніть його. За словами Ґрем, він споживає мінімум електроенергії, але значно полегшує процес сушіння — на відміну від енерговитратної сушильної машини.

А як поводитися з самим одягом

Ретельно розправляйте речі на сушарці: випрямлені штани, рукави й носки сохнуть швидше. Використовуйте максимальний віджим, який дозволяє ваша пральна машина.

Якщо обрана програма не передбачає високих обертів, увімкніть додатковий віджим — так ви позбудетеся зайвої вологи ще до сушіння.