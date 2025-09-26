- Дата публікації
Два прості кроки — і ваш одяг висохне в рази швидше: але не робіть цього у спальні
З приходом осінніх холодів прання перетворюється на випробування: одяг, розвішаний у квартирі, висихає значно повільніше, а сушити його надворі вже немає сенсу. На щастя, існують прості прийоми, які допоможуть пришвидшити процес без батареї чи сушильної машини.
Коли ми розвішуємо вологі речі після прання, часто виникає спокуса розкласти їх на батареї — здається, що так процес піде швидше. Але в будинках із котлом це рішення виявляється доволі затратним. Причина проста: мокрий текстиль охолоджує радіатор, змушуючи котел працювати інтенсивніше, аби знову нагріти приміщення. Як наслідок — більше часу, більше енергії й, відповідно, вищі рахунки.
Набагато ефективніше користуватися спеціальною сушаркою для білизни. Головне — подбати про вентиляцію. Адже кілька кілограмів прання можуть утримувати до трьох літрів води, які мають випаруватися. Якщо в кімнаті бракує циркуляції повітря, волога осідає на стінах та вікнах у вигляді конденсату. З часом це провокує підвищену вологість і навіть появу цвілі.
Два прості кроки проти конденсату: зачиніть двері й відчиніть вікно в кімнаті, де сушиться білизна.
Свіже повітря не лише прискорює висихання речей, а й знижує ризик появи плісняви та сирості.
Експерти також радять по можливості уникати сушіння одягу у спальні чи вітальні, адже підвищена вологість може спричиняти алергічні реакції. Натомість краще обрати коридор, кухню чи ванну.
Що робити взимку
Коли на вулиці холодно чи надто сиро, а тримати відкрите вікно довго не виходить, допоможе витяжний вентилятор. Якщо сушите речі на кухні або у ванній, просто ввімкніть його. За словами Ґрем, він споживає мінімум електроенергії, але значно полегшує процес сушіння — на відміну від енерговитратної сушильної машини.
А як поводитися з самим одягом
Ретельно розправляйте речі на сушарці: випрямлені штани, рукави й носки сохнуть швидше.
Використовуйте максимальний віджим, який дозволяє ваша пральна машина.
Якщо обрана програма не передбачає високих обертів, увімкніть додатковий віджим — так ви позбудетеся зайвої вологи ще до сушіння.