- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 514
- Час на прочитання
- 1 хв
Два прості правила, щоб вдвічі подовжити час горіння дров: отримаєте максимум тепла
З огляду на прогнози суворої зими в Україні, власники приватних будинків із піччю або каміном дедалі частіше замислюються, як заощадити на дровах та забезпечити їх тривале горіння.
Насправді, зберегти кошти та отримати максимум тепла від кожного поліна зовсім не складно. Достатньо дотримуватися двох простих правил.
Правильне укладання дров
Досвідчені господарі знають: щільно укладені поліна горять довше, адже менше повітря проходить між ними. Тому залишайте мінімальні проміжки між колодами.
Крім того, великим дровам місце на низу, менші — зверху, а тріску розміщуйте на верхівці. Така «піраміда» забезпечує рівномірне та тривале горіння.
Правильний розпал вогнища
Розпалювати камін або піч краще зверху. Почніть із дрібних гілочок — вони швидко загоряться, створюючи високу температуру, а великі поліна поступово віддадуть максимум тепла, довго підтримуючи тепло в будинку.
Дотримання цих простих порад допоможе не тільки економити на дровах, а й забезпечить комфорт та затишок навіть у найхолодніші зимові дні.