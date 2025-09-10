Два прості правила, щоб вдвічі подовжити час горіння дров: отримаєте максимум тепла

Як зробити, щоб дрова горіли довше / © unsplash.com

Реклама

Насправді, зберегти кошти та отримати максимум тепла від кожного поліна зовсім не складно. Достатньо дотримуватися двох простих правил.

Правильне укладання дров

Досвідчені господарі знають: щільно укладені поліна горять довше, адже менше повітря проходить між ними. Тому залишайте мінімальні проміжки між колодами.

Крім того, великим дровам місце на низу, менші — зверху, а тріску розміщуйте на верхівці. Така «піраміда» забезпечує рівномірне та тривале горіння.

Правильний розпал вогнища

Розпалювати камін або піч краще зверху. Почніть із дрібних гілочок — вони швидко загоряться, створюючи високу температуру, а великі поліна поступово віддадуть максимум тепла, довго підтримуючи тепло в будинку.

Реклама

Дотримання цих простих порад допоможе не тільки економити на дровах, а й забезпечить комфорт та затишок навіть у найхолодніші зимові дні.