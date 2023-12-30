Два прості трюки: як відкрити банку з металічною кришкою без консервного ножа

Найпростіший та найбезпечніший спосіб відкрити банку з металічною кришкою і без кільця — скористатися консервним ножем. Але що робити, якщо його немає під рукою?

Перед святкуванням Нового року дуже корисно знати, які ще є способи, щоб відкрити консервну банку. Виявляється, все досить просто. Насправді впоратися з ситуацією, коли немає консервного ножа, допоможуть підручні засоби.

Перший метод полягає у тому, щоб відкрити консервну банку ложкою. Він може здатися досить незвичайним, але є ефективним. Спочатку банку потрібно поставити на стійкій поверхні, потім взяти міцну металеву ложку і широкою її частиною енергійно і сильно потерти край банки взад і вперед.

Через кілька хвилин метал стане тоншим і ви помітите невеликий отвір, всередину якого потрібно втиснути ложку. Як тільки відкриєте банку, тріть далі її по периметру, тоді кришку вийде зняти повністю.

Такий спосіб набагато безпечніший, аніж намагатися проштрикнути кришку банки гострим ножем.

Консервну банку також можна запросто відкрити, якщо потерти її об камінь чи бетон. Принцип той самий, що і з ложкою. Потрібно терти з'єднання між кришкою та рештою банки, поки воно не стоншає. Однак в такому разі слід робити все досить акуратно, щоб вміст банки не витік.

Як тільки помітили, що рідина почала потихенько витікати, дістаньте ніж, ложку чи інший інструмент, щоб повністю відкрити кришку.

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