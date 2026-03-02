Два прилади у вашій оселі "з’їдають" електрику в рази сильніше, ніж телевізор

Які побутові прилади споживають найбільше електроенергії / © unsplash.com

Найбільшими «споживачами» світла в квартирі часто стають кондиціонери та електричні духовки. Далі розповідаємо, які прилади витрачають найбільше електроенергії та як економити.

Сучасні кондиціонери споживають від 500 до 4000 Вт, водночас середній телевізор витрачає лише 50–200 Вт. Якщо кондиціонер працює щодня, особливо в режимі обігрівання, місячне споживання електроенергії може сягати десятків і навіть сотень кіловат-годин.

Щоб зменшити витрати:

Вмикайте кондиціонер лише за потреби.

Не встановлюйте занадто низьку чи високу температуру — різниця 1–2 °C вже економить електроенергію.

Тримайте вікна та двері зачиненими.

Регулярно чистьте фільтри.

Вимикайте з розетки, коли не користуєтеся.

Електрична духовка споживає 2–5 кВт, а за місяць це може становити 40–90 кВт/год, що в багато разів перевищує витрати телевізора. Основна причина — постійне підтримування високої температури. Деякі моделі навіть у режимі очікування витрачають електроенергію через підсвітку чи годинник.

Як заощадити на духовці:

Готуйте кілька страв одночасно.

Не відчиняйте дверцята без потреби.

Вимикайте духовку за кілька хвилин до закінчення приготування — залишкове тепло доведе страву до готовності.

Повністю відключайте прилад після використання.

Інші енерговитратні побутові прилади

Водонагрівачі:

Середнє споживання — близько 3000 Вт/год.

Особливо енерговитратні взимку для душу та побутових потреб.

Зменшіть температуру нагрівання та утепліть бойлер.

Холодильники та морозильні камери:

Споживання — 150–800 Вт/год.

Працюють постійно, накопичуючи значні витрати.

Не перевантажуйте і не тримайте порожніми. Очищуйте задні решітки та не ставте поруч із джерелами тепла.

Пральні машини та сушарки:

Споживання — 500–2000 Вт/год.

Основні витрати йдуть на нагрівання води і циркуляцію повітря.

Періть переважно в холодній воді та сушіть одяг природним способом.

Посудомийні машини:

Споживання — 1200–1500 Вт за цикл.

Енергія витрачається на нагрівання води.

Запускайте лише за повного завантаження, обирайте сушіння без підігріву.

Розважальна та офісна техніка: