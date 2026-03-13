Два секрети професіональних кухарів, щоб пельмені ніколи не рвалися під час варіння

Як зварити ідеальні пельмені, щоб тісто не рвалося

Насамперед, слід запам’ятати, що не можна кидати у киплячу воду заморожені пельмені. Зачекайте, щоб на дні каструлі почали з’являтися перші бульбашки — тобто, коли вода вже досить гаряча, але ще не закипіла. Тоді посоліть рідину, додайте перець і лавровий лист, а вже після цього обережно опустіть у воду пельмені.

Другий секрет полягає у тому, щоб додати склянку прохолодної води до каструлі в той момент, коли вода з пельменями вже починає закипати. Завдяки цьому прийому тісто стане більш еластичним: воно рівномірно провариться разом з м’ясною начинкою, але не порветься, а тому смачний сік залишиться всередині.

Після другого закипання води з пельменями, зменшіть вогонь до мінімума і варіть до готовності, час від часу злегка помішуючи. Щоб перевірити готовність, подивіться, чи пельмені вже спливли на поверхню. Або ж слідкуйте за часом, який вказаний на упаковці.