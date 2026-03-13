Два секрети професіональних кухарів, щоб пельмені ніколи не рвалися під час варіння

Більшість з нас неправильно варить пельмені, через що вони рвуться, а смачний сік витікає в каструлю з водою. Проте існує два секрети професіональних кухарів, які допоможуть вам завжди отримувати найкращий результат.

Тетяна Мележик
Як зварити ідеальні пельмені, щоб тісто не рвалося

Як зварити ідеальні пельмені, щоб тісто не рвалося / © pexels.com

Насамперед, слід запам’ятати, що не можна кидати у киплячу воду заморожені пельмені. Зачекайте, щоб на дні каструлі почали з’являтися перші бульбашки — тобто, коли вода вже досить гаряча, але ще не закипіла. Тоді посоліть рідину, додайте перець і лавровий лист, а вже після цього обережно опустіть у воду пельмені.

Другий секрет полягає у тому, щоб додати склянку прохолодної води до каструлі в той момент, коли вода з пельменями вже починає закипати. Завдяки цьому прийому тісто стане більш еластичним: воно рівномірно провариться разом з м’ясною начинкою, але не порветься, а тому смачний сік залишиться всередині.

Після другого закипання води з пельменями, зменшіть вогонь до мінімума і варіть до готовності, час від часу злегка помішуючи. Щоб перевірити готовність, подивіться, чи пельмені вже спливли на поверхню. Або ж слідкуйте за часом, який вказаний на упаковці.

