Два сорти картоплі, що перевершують Белларосу: рекордний урожай, ніжний смак і простота у вирощуванні

Серед безлічі сортів картоплі, які вирощують в Україні, саме Мелоді та Ред Скарлет заслужено посіли місце у серцях фермерів і городників. Вони поєднують у собі все, про що мріє кожен господар: щедрий урожай, відмінний смак і невибагливість у догляді.

Найкращий сорт картоплі на 2026 рік

Найкращий сорт картоплі на 2026 рік / © unsplash.com

Щороку ці два сорти стабільно дають великі врожаї навіть у різних кліматичних умовах і на різних типах ґрунтів. Їхні бульби рівні, великі, красиві й напрочуд смачні — саме тому вони стали справжньою класикою серед картоплярів.

Сорт “Мелоді”: гармонія смаку та врожайності

Мелоді — це середньопізній сорт, який вирізняється високою продуктивністю, стійкістю до хвороб і здатністю пристосовуватися до будь-яких умов вирощування. Він чудово росте і на легких, і на важких ґрунтах, не боїться перепадів температур та нестачі вологи.

Бульби Мелоді мають жовту шкірочку, кремову м’якоть і приємний, ніжний смак. Ідеально підходять для пюре, смаження, запікання та будь-яких домашніх страв. Вони тримають форму й не темніють після термічної обробки, що робить цей сорт справжнім фаворитом кулінарів.

Сорт “Ред Скарлет”: ранній, щедрий і невибагливий

Якщо ви шукаєте ранньостиглий сорт картоплі, який віддячить стабільним урожаєм і привабливим виглядом бульб, — ваш вибір Ред Скарлет. Цей сорт дає великі, видовжені картоплини з червоною шкіркою та жовтою м’якоттю, що чудово зберігають форму під час варіння чи смаження.

Ред Скарлет невибагливий, легко переносить спеку й дощі, стійкий до більшості захворювань. З одного куща можна зібрати до 10 великих картоплин, а дріб’язку майже не буває. Смак — насичений, з легкою солодкуватістю, тому його часто називають ідеальною картоплею для фрі чи салатів.

