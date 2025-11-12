- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 1174
- Час на прочитання
- 2 хв
Два сорти картоплі, що перевершують Белларосу: рекордний урожай, ніжний смак і простота у вирощуванні
Серед безлічі сортів картоплі, які вирощують в Україні, саме Мелоді та Ред Скарлет заслужено посіли місце у серцях фермерів і городників. Вони поєднують у собі все, про що мріє кожен господар: щедрий урожай, відмінний смак і невибагливість у догляді.
Щороку ці два сорти стабільно дають великі врожаї навіть у різних кліматичних умовах і на різних типах ґрунтів. Їхні бульби рівні, великі, красиві й напрочуд смачні — саме тому вони стали справжньою класикою серед картоплярів.
Сорт “Мелоді”: гармонія смаку та врожайності
Мелоді — це середньопізній сорт, який вирізняється високою продуктивністю, стійкістю до хвороб і здатністю пристосовуватися до будь-яких умов вирощування. Він чудово росте і на легких, і на важких ґрунтах, не боїться перепадів температур та нестачі вологи.
Бульби Мелоді мають жовту шкірочку, кремову м’якоть і приємний, ніжний смак. Ідеально підходять для пюре, смаження, запікання та будь-яких домашніх страв. Вони тримають форму й не темніють після термічної обробки, що робить цей сорт справжнім фаворитом кулінарів.
Сорт “Ред Скарлет”: ранній, щедрий і невибагливий
Якщо ви шукаєте ранньостиглий сорт картоплі, який віддячить стабільним урожаєм і привабливим виглядом бульб, — ваш вибір Ред Скарлет. Цей сорт дає великі, видовжені картоплини з червоною шкіркою та жовтою м’якоттю, що чудово зберігають форму під час варіння чи смаження.
Ред Скарлет невибагливий, легко переносить спеку й дощі, стійкий до більшості захворювань. З одного куща можна зібрати до 10 великих картоплин, а дріб’язку майже не буває. Смак — насичений, з легкою солодкуватістю, тому його часто називають ідеальною картоплею для фрі чи салатів.