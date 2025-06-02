Два сорти моркви, які дають шалений урожай в пісчаних ґрунтах: про інші можете забути

Як виростити моркву на пісчаному ґрунті / © Pixabay

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Приділіть увагу сортам, здатним формувати міцну й глибоку кореневу систему. Серед них виділяються два перевірені сорти.

Шантене

Морква сорту “Шантене” вирізняється міцними, добре сформованими коренеплодами, які не схильні до розтріскування навіть за складних умов вирощування. Цей сорт демонструє високу витривалість до погодних стресів і стабільно плодоносить у різноманітних кліматичних умовах. Вегетаційний період триває близько 120–130 днів, а середня маса одного коренеплоду становить 150–180 грамів.

Морква сорту “Шантене” потребує помірного зволоження — надмірне поливання їй лише зашкодить. Оптимальним місцем для вирощування є добре освітлені ділянки, на яких раніше росли такі культури, як томати, огірки, цибуля чи картопля. Рослина стійка до нетривалих заморозків і не боїться раптового похолодання. В процесі росту посіви варто регулярно проріджувати, а також стежити, щоб великі коренеплоди не вилазили на поверхню — це може знизити їхню якість.

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Сорт чудово підходить як для споживання у свіжому вигляді, так і для тривалого зберігання чи перероблення.

Нантська

Сорт моркви “Нантська” — перевірена класика, що поєднує високу врожайність із надійною стійкістю до стрілкування. Її коренеплоди мають соковиту, щільну м’якоть і виразний насичений смак. Така морква ідеально підходить як для вживання у свіжому вигляді, так і для довготривалого зберігання без втрати якості.

Коренеплоди цього сорту моркви досягають довжини 18–20 см і мають рівномірну циліндричну форму. Вегетаційний період триває від 90 до 115 днів, що відносить культуру до середньостиглої категорії.