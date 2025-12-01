Стилісти назвали одяг, що додає віку / © pexels.com

Модні експерти радять виключити (або носити вкрай рідко) такі 12 речей із вашого гардеробу, щоб виглядати молодше та елегантно.

Колготи в сітку

Мереживні чи колготи з візерунками пасують лише для фотосесій або модних показів. У повсякденному житті вони виглядають надто провокаційно і можуть додати зайвих років.

Порада: обирайте однотонні колготи без декору — вони нададуть елегантності та витонченості.

Блузки з рукавами “літаюча миша”

Такі моделі мають гарний вигляд тільки на струнких дівчат. Якщо ваша фігура інша, широка тканина під руками візуально збільшує об’єм.

Порада: обирайте блузки без широких рукавів та клапанів, у правильному розмірі.

“Мішкуватий” одяг

Вільні фасони порушують пропорції, ховають силует і роблять образ старшим.

Порада: носіть сукні та костюми, що підкреслюють лінії тіла. Короткий жакет допоможе акцентувати талію.

Одяг із тиснених або екзотичних матеріалів

Блузки з паєтками чи прозорі штани хоча й мають яскравий вигляд, але старять та складні у комбінуванні.

Порада: обирайте прості, якісні тканини, що не псують фігуру.

Стрази, принти та яскраві прикраси

Одяг із прозорих тканин, стразів чи сердечок додає років і створює безглуздий образ.

Порада: віддавайте перевагу мінімалістичним деталям і аксесуарам, що відповідають вашому стилю.

“Милі” принти та слогани

Яскраві принти та веселі надписи швидко виходять з моди та старять образ.

Порада: обирайте однотонні футболки з лаконічним дизайном, класичний та елегантний одяг, що витримує час.

Одяг у землистих тонах

Сірі, оливкові, темно-жовті та коричневі кольори не пасують всім і підкреслюють зморшки.

Порада: замініть на тілесні, кавові або нейтральні відтінки.

Одяг “як з дивана або штор”

Старомодні тканини та принти роблять образ вкрай застарілим.

Порада: обирайте прості класичні речі без принтів і надмірного декору.

Дуже великі та теплі шапки

Масивні аксесуари з декором мають незграбний вигляд і додають років.

Порада: в’язані шапки з чіткою формою або з помпоном без стразів і прикрас.

Намиста з перлів та великих каменів

Чим більше — тим краще? Насправді великі перли та громіздкі камені старять.

Порада: обирайте маленькі перли або підвіски, як у зірок стилю.

Неправильно підібраний діловий костюм

Бездушні темні костюми приховують фігуру і додають віку.

Порада: жакети, спідниці і брюки повинні повторювати лінії тіла, комбінуйте світлі та темні відтінки для свіжого образу.

Одяг із надмірними прикрасами

Ремінці, гудзики, кишені та зайві деталі були модними 30 років тому, тепер додають років.

Порада: замініть на прості рубашки та сучасні силуети для сучасного й привабливого вигляду.