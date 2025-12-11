Дванадцять різдвяних страв, приготованих заздалегідь від Євгена Клопотенка: як заощадити час у свята

Що приготувати на Різдво заздалегідь

Реклама

Сьогодні, коли тривалі відключення світла стали частиною життя, важливо продумувати святкове меню заздалегідь. Дуже часто у день свята, будь то святвечір чи Різдво, просто не вистачає ані часу, ані можливостей, щоб довго поратися біля плити.

Саме тому варто продумати та підготувати все, що можливо до свята заздалегідь. Таким чином можна значно знизити рівень стресу, відчутно заощадити сили та, що найголовніше, повною мірою зберегти радісний святковий настрій.

Що і коли приготувати на Різдво заздалегідь

1. Кутя з пшениці з маком та сухофруктами

Кутя, що є давнім символом достатку, безсмертя та зв’язку поколінь, є незамінною стравою на святковому столі під час святвечора чи Різдва. Її традиційне приготування заздалегідь є не лише зручним, але й необхідним для досягнення ідеального смаку. Всі основні складові — пшеничне зерно, мак, мед і вода — можна підготувати за один-два дні до святкування.

Реклама

Зерно для основи, бажано цілу шліфовану пшеницю, слід замочити на ніч, щоб значно скоротити час варіння. Мак, після запарювання окропом, потрібно обов’язково розтерти в макітрі або подрібнити блендером, щоб він випустив своє ароматне «молочко», яке додасть страві кремової текстури та виразного горіхового аромату. Безпосередньо перед подачею всі підготовлені компоненти, включаючи сухофрукти (наприклад, родзинки чи курагу) та волоські горіхи, лише змішуються.

Важливо, що кутя, настояна протягом певного часу, набуває ще більшої глибини смаку: зерна стають м’якшими, мед повністю розчиняється, додаючи насичену солодку ноту, а всі аромати гармонійно поєднуються.

2. Традиційний узвар

Узвар — напій із сушених фруктів — є не лише чудовим джерелом вітамінів узимку, але й приємно освіжає та зігріває в холодні зимові вечори. Його надзвичайно легко і практично зварити заздалегідь. Напій значно набирає свого аромату та насиченості, якщо його настояти певний час, часто стаючи навіть кращим на другий день після варіння, оскільки фрукти максимально віддають свій смак і корисні речовини. До складу класичного узвару зазвичай входять сушені груші (особливо лісові, які надають димного аромату), яблука, сливи та вишні. Узвар дуже зручно мати під рукою на святковому столі, оскільки він ідеально доповнює та балансує смак різноманітних солоних і жирних страв, сприяючи кращому травленню.

3. Пісний борщ з в’яленою грушею

Пісний борщ з в’яленою грушею — ідеальна перша страва, яку надзвичайно зручно приготувати наперед. Вже через день-два після варіння його смак стає помітно глибшим і насиченішим, оскільки інгредієнти «обмінюються» смаками, що тільки поліпшує враження від страви. В’ялена груша додає особливу пікантну нотку димку та солодкувато-кислу нотку, яка чудово контрастує з буряком.

Реклама

Оскільки борщ готується для пісного столу, він часто отримує насиченість не від м’ясного, а від грибного відвару. Сам борщ має яскравий колір, приємний аромат, що нагадує про осінь, та виглядає по-святковому урочисто, демонструючи, як із простих інгредієнтів можна створити щось особливе.

4. Вареники з картоплею та бринзою

Вареники вважаються однією з найзатишніших і найулюбленіших українських страв, а їхнє завчасне приготування спрощує святкову логістику. Якщо їх приготувати та заморозити заздалегідь, вони стануть справжніми рятівниками для святкової вечері, коли часу на ліплення не залишиться.

Ви можете зліпити велику порцію тіста та начинки за кілька днів до різдва й одразу заморозити. Для цієї страви часто готують заварне тісто на окропі, яке залишається еластичним навіть після глибокого заморожування та менше рветься при варінні.

Реклама

Щоб вареники не злиплися, що є ризиком у разі непередбачуваного відключення світла, заморожуйте їх одразу на піддоні чи дошці, виклавши в один шар, присипаний борошном, а потім перекладайте у пакети для компактного зберігання. Використання бринзи, на відміну від звичайного сиру, надає начинці пікантної солоності.

5. Мариновані голубці з морквою по-корейськи

Мариновані голубці є чудовою, пікантною закускою, яку можна повністю підготувати раніше і подати до столу холодною. Хоча приготування самої страви займає деякий час, саме процес маринування забезпечує їм надзвичайно приємний смак і є ключовим етапом. Для цієї страви часто використовують квашену або мариновану капусту, що додає додаткової кислинки та хрусткості.

Капуста стає ніжною, але залишається при цьому хрусткою, а пісна начинка з рису, обсмаженої моркви та цибулі набуває пікантного, трохи гострого смаку від маринаду, що містить оцет, часник та східні спеції.

Реклама

Якщо викласти голубці у банку чи герметичний контейнер, вони будуть «дозрівати» декілька днів, що посилює смаковий обмін. Перед святковим столом залишиться лише відкрити та подати готову страву.

6. Оселедець у сухому маринаді

Оселедець у сухому маринаді — це проста, але дуже зручна страва, яку легко підготувати заздалегідь для різдвяного столу. Для його приготування знадобиться мінімум інгредієнтів: лише сіль, цукор, перець та якісний, бажано жирний, свіжоморожений оселедець.

У сухому маринаді (змішана суміш солі та цукру) риба добре просочується за 24 — 48 годин залежно від розміру шматків і не вимагає багато часу на фінальну підготовку. Такий оселедець стане ідеальною самостійною закускою, якщо його нарізати, полити олією та прикрасити кільцями цибулі, або чудовою основою для різноманітних салатів та канапок.

Реклама

7. Хе з риби по-корейськи

Хе з риби — це пікантна, ароматна та гостра страва корейської кухні, яка по суті є холодною закускою з маринованої риби. Ця пікантна й ароматна закуска чудово підходить для зимових свят, оскільки час настоювання є обов’язковою умовою для її приготування.

Страва обов’язково має настоятися для повного розкриття смаку, тож приготувати її заздалегідь — це найбільш вдала ідея. Для хе використовують морську або річкову рибу, яку піддавали якісній заморозці, наприклад, філе судака, товстолоба чи навіть лосося, окрім класичної щуки. Риба готується завдяки маринуванню у великій кількості оцту, який денатурує білки, а додавання гарячої олії до спецій, як-от коріандр і паприка, допомагає максимально розкрити їхній аромат.

Хе має маринуватися щонайменше шість-вісім годин, дуже добре зберігається у холодильнику і з часом настоювання лише набирає смаку, стаючи багатшим.

Реклама

8. Запечена шинка

Шинка є однією з найпростіших і найсмачніших м’ясних страв, яку надзвичайно зручно приготувати заздалегідь і подати холодною як вишукану нарізку. Вона виходить апетитною, соковитою, а головне — добре зберігається у холодильнику.

Щоб м’ясо вийшло максимально ніжним, його варто попередньо вимочити у сольовому розчині протягом шести-восьми годин, а потім злегка відварити. Лише після цього можна приступати до запікання до готовності, контролюючи внутрішню температуру за допомогою кулінарного термометра (70∘C — 75∘C).

Для створення золотистої хрусткої скоринки використовуйте гірчицю або соус із додаванням меду чи цукру, але наносьте глазур ближче до кінця випікання, аби вона не підгоріла. У день свята шинку можна просто подати холодною після того, як вона «відпочине» під фольгою.

Реклама

9. Паштет з курячої печінки з кагором

Паштет із курячої печінки з фенхелем і кагором — витончена закуска, яку можна зробити за день чи два до святкового застілля. Він має неймовірно ніжну текстуру, приємний пряний аромат завдяки фенхелю і тонкий, винний смак, який забезпечує кагор, доданий до печінки під час тушкування. Для отримання ідеально гладкої консистенції паштет рекомендують перетерти через сито або двічі пробити блендером, додавши вершкове масло для ніжності. Такий паштет, поверхню якого можна залити розтопленим маслом для зберігання, стане чудовим доповненням до різдвяного столу, особливо якщо його щедро намастити на хрусткі хлібці чи тости.

10. Крученики зі свинини з чорносливом

Крученики — це ситна та дуже смачна м’ясна страва, яка виглядає по-святковому урочисто, але водночас не є складною у приготуванні. Крім того, їх можна повністю приготувати за декілька днів наперед.

Реклама

Для приготування використовують свинячий биток, нарізаний тонкими відбитими пластами, а начинку з чорносливу часто доповнюють волоськими горіхами та спеціями. Крученики тушкують у сметанному або грибному соусі, що робить їх соковитими та ідеальними для розігріву.

У день свята достатньо буде лише розігріти їх — і на столі вже стоятиме ароматна та соковита м’ясна страва, яка чудово смакує з різноманітним гарніром.

11. Холодець зі свинини та курки

Холодець, або драглі, як його називають у деяких регіонах, є однією з найбільш традиційних страв, яку завжди готують заздалегідь, оскільки він потребує тривалого часу на застигання. Ще з давніх часів він займав особливе, почесне місце на зимовому святковому столі. Аромат наваристого м’ясного бульйону, який вариться на дуже повільному вогні не менше 4-6 годин (часто додають свинячі ніжки для колагену), є невіддільною частиною українських кулінарних традицій.

Реклама

Для прозорості бульйон після варіння потрібно акуратно процідити через кілька шарів марлі. Подавати холодець рекомендується з класичними гострими доповненнями — гірчицею та хріном, — адже саме їхня гострота найкраще балансує насичений смак страви.

12. Медівник

Медівник — торт, який не потребує спеціальної нагоди, але на Різдво стає особливо символічним, втілюючи тепло та домашній затишок. Він ідеально підходить для завчасного приготування, оскільки його ароматні коржі, спечені на водяній бані, повинні добре просочитися кремом, найчастіше сметанним або заварним. Медівник, що настоюється в холодильнику протягом доби, стає тільки смачнішим та м’якшим. Його легко зберігати в холодильнику кілька днів, і, що важливо, з кожним днем настоювання він стає тільки смачнішим, дозволяючи насолодитися його ніжним смаком під час різдвяного чаювання.