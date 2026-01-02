Як не ковзати на ожеледиці / © pexels.com

Зима — не причина відмовлятися від прогулянок, а слизькі тротуари точно не мають змушувати сидіти вдома. У нашій редакції знають один перевірений побутовий спосіб, яким давно користуються ті, хто багато ходить пішки взимку. Нічого складного, жодних спеціальних засобів — усе максимально просто й доступно.

Секрет — у звичайному столовому оцті. Так-так, тому самому, що є майже на кожній кухні. Його особливість у тому, що за правильного застосування він здатен значно зменшити ковзання підошви на льоду. Оцет делікатно змінює поверхню матеріалу: після обробки підошва втрачає “скляну” гладкість і набуває ледь помітної мікрошорсткості. Саме цього вистачає, щоб взуття краще зчіплювалося з льодом та утрамбованим снігом. Важливо й те, що зовнішній вигляд взуття не псується — жодних плям, пошкоджень чи неприємного ефекту.

Який засіб нанести на підошву, щоб не ковзати на льоду

Перейдімо до самого процесу — він займає лише кілька хвилин:

Візьміть шматочок вати або ватний диск і нанесіть на нього 2–3 краплі 9% столового оцту. Акуратно протріть ваткою чисту й суху підошву. Особливу увагу приділіть носку та п’яті — саме ці ділянки найчастіше ковзають. Залиште взуття на 2–3 хвилини, щоб підошва повністю висохла.

Після цього взуття можна сміливо взувати й виходити надвір. Підошва не липне, не залишає слідів у приміщенні й не створює дискомфорту. Натомість на льоду різниця відчувається одразу: крок стає впевненішим, а рух — стабільним і контрольованим.

Оцет працює не як зволожувач. Він м’яко прибирає заводську надмірну гладкість та тонкий шар забруднень, через які підошва часто стає слизькою. Саме тому процедуру не потрібно повторювати щодня — зазвичай достатньо одного разу на 7–10 днів. Частота залежить від того, як активно ви носите взуття і по яких поверхнях ходите.

І ще важливий момент: не використовуйте концентрований оцет або альтернативні види. Для цього лайфгаку підходить лише звичайний 9-відсотковий столовий оцет.