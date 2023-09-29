Дві ложки в пральну машину — і рушники стануть м'якими, наче пух: народний засіб від жорсткості

Навіть дуже жорстким махровим рушникам можна повернути м'якість, якщо знати деякі секрети.

Щоб приготувати ефективний і простий засіб для прання махрових рушників, візьміть найдешевший шампунь і сіль, яку використовують для посудомийних машин. Останню можна замінити звичайною або морською сіллю.

Налийте дві кришки шампуню прямо у барабан пральної машини, далі помістіть капронову шкарпетку, в яку насипте дві столові ложки солі. Після цього потрібно акуратно розкласти рушники та запустити швидкий режим прання з температурою 40 градусів та віджиманням на 800 обертів.

Після закінчення прання варто відразу приступити до другого етапу. Не витягаючи рушники з пральної машини, додайте в барабан одну столову ложку лимонної кислоти і знову запустіть швидкий режим, але температуру виставіть вже 20 градусів. Навіть найбільш жорсткі рушники після такої процедури стануть м'якими, наче пух.

Як повернути м'якість махровим рушникам: ще декілька способів

Як повернути м'якість махровим рушникам / Фото: Pexels

Оцет + сода — вам потрібно взяти 1 склянку оцту та влити її у відсік для рідких засобі в пральну машину. Запустіть цикл прання за високої температури без віджимання та полоскання. Потім всипте 1/2 склянки соди у відсік для порошку і повторіть прання, але вже з віджиманням та полосканням. Сіль + свіже повітря — розчиніть кілька ложок звичайної солі в літрі прохолодної води, помістіть туди рушники, залишіть на 30-40 хвилин. Потім добре прополощіть, відіжміть руками і розвісьте сушитися на свіжому повітрі (але не під прямими сонячними променями) . Холодна вода + сніг — взимку можете спробувати цей цікавий спосіб. Спочатку виперіть рушники в дуже холодній воді, потім наберіть у глибоку ємність сніг і помістіть туди рушники. Через кілька годин прополощіть і висушіть. Оцет + вода — якщо рушники втратили свою м'якість, можна спробувати прополоскати їх в оцеті. Після звичайного прання помістіть рушники у розчин з 10 л води та 1/2 склянки оцту. Нашатирний спирт + вода — розчиніть 2 чайні ложки нашатирного спирту в парі літрів холодної води, додайте 2 столові ложки солі, помістіть у цю воду рушники і залишіть на 2 години. Потім не забудьте прополоскати і висушити.

Не забувайте, що махрові рушники радять прати окремо від інших речей. Так вони довше залишатимуться м'якими. Якщо на рушниках є сильні забруднення, попередньо замочіть їх в холодній воді. Прати махрові рушники не можна за температури вище 60 градусів, а кольрові — вище 40 градусів, щоб вони не полиняли.

Читайте також: