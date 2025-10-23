Як відбілити жовту постіль / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Навіть після регулярного прання простирадла та наволочки можуть набувати неприємного жовтуватого відтінку. Хімчистка коштує дорого, а звичайне прання не завжди допомагає. Однак існує легкий домашній спосіб, який поверне вашій білизні колишню чистоту та свіжість без шкоди для тканини.

Як відбілити стару постіль і повернути їй первісний вигляд: дієвий метод, перевірений часом

Для відбілювання постільної білизни вам знадобляться лише дві столові ложки кукурудзяного крохмалю.

Налийте в тазик теплої води, щоб можна було повністю занурити постіль.

Додайте дві ложки крохмалю і добре розмішайте до повного розчинення.

Замочіть жовті простирадла та наволочки на 30 хвилин.

Потім виперіть їх звичайним способом із пральним порошком.

Просушіть на свіжому повітрі.

Результат такого простого замочування вас приємно здивує. Адже навіть найстаріша постіль стане білосніжною, м’якою та приємною на дотик, а тканина довше зберігатиме свіжість. Крохмаль поглинає жовтизну та залишки бруду з тканини, відбілює постіль, не пошкоджуючи волокна. Після такого прання тканина стає легкою та приємною на дотик.