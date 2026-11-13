Як приготувати розсипчастий рис без вершкового масла / © Фото з відкритих джерел

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Щоб рис після варіння був розсипчастим, не обов’язково додавати вершкове масло чи обсмажувати крупу. Є інший кулінарний трюк: використати трохи лимонного соку. Він надає гарніру легкого свіжого аромату та приємної кислинки. А якщо правильно підготувати зерна й дотримуватися пропорцій води, рис вийде апетитним і не перетвориться на липку кашу.

Як приготувати рис із лимонним соком

На одну склянку довгозернистого рису знадобляться дві склянки води, дві столові ложки лимонного соку та сіль за смаком. Для додаткового аромату можна взяти лавровий лист або дрібку чорного перцю.

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Спочатку кілька разів промийте рис у холодній воді, щоб видалити надлишок крохмалю з поверхні зерна. Цей етап особливо важливий, якщо хочете отримати розсипчастий гарнір.

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Перекладіть крупу в каструлю з товстим дном, залийте гарячою водою, додайте сіль і лимонний сік. Обережно перемішайте, доведіть до кипіння, після чого зменште вогонь до мінімального й накрийте кришкою.

Варіть рис приблизно 12–18 хвилин, залежно від сорту та рекомендацій на пакованні. Не відкривайте кришку без потреби й не перемішуйте крупу під час приготування. Коли вода вбереться, вимкніть плиту та залиште рис настоятися ще на 10 хвилин.

Після цього обережно розпушіть зерна виделкою. Якщо хочете виразнішого лимонного аромату, можна додати трохи дрібно натертої цедри.

Який рис найкраще підходить для розсипчастого гарніру

Для такого способу приготування найкраще обирати довгозернисті сорти. Особливо добре підходять басматі та пропарений рис: їхні зерна зазвичай краще зберігають форму після варіння.

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Круглозернистий рис містить більше крохмалю, тому частіше стає клейким. Його краще використовувати для каш, запіканок і страв, у яких потрібна м’яка, в’язка консистенція.

Ще одна важлива умова — не наливати забагато води. Якщо її буде надмірно багато, зерна можуть розваритися незалежно від доданих спецій чи лимонного соку.

Такий гарнір добре поєднується з рибою, куркою, запеченими овочами та морепродуктами. Він має легкий цитрусовий відтінок і не потребує вершкового масла, щоб бути смачним.

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