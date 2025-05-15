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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1082
Час на прочитання
1 хв

Дві ложки цього засобу під час прання — речі будуть, неначе нові: плями зійдуть, як і не було

Навіть найдешевший порошок із цією добавкою відпиратиме бруд ідеально: секретний метод досвідчених господинь.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Який копійчаний засіб виводить плями й жовтизну

Який копійчаний засіб виводить плями й жовтизну / © Freepik

Як за допомогою копійчаного засобу вивести плями й жовтизну з речей

Якщо ви хочете, щоб ваші речі були ідеально чистими, без жодних плям, сірості та жовтизни, треба використовувати нашатирний спирт. Цей копійчаний аптечний засіб зможе впоратися навіть з уїдливими багаторічними плямами. Лише 2 ложки нашатирю на 10 л води під час замочування — і жовтизна та плями зійдуть навіть з найстарішої тканини. До того ж не варто перейматися через характерний різкий запах аптечного засобу, він дуже швидко вивітрюється.

Якщо метод замочування вам не підходить, нашатирний спирт можна додавати просто в барабан пральної машинки. Однак, варто пам’ятати, що його попередньо треба розчинити водою, щоб не пошкодити тканину. Нашатир цілком безпечний для використання у пральній машинці, головне — розвести його водою у пропорції 1:5 і насипати просто в барабан перед увімкненням циклу прання. Речі після такого засобу будуть ідеально чистими та свіжими.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1082
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