Як легко почистити варені яйця

Реклама

Буває, що варене яйце чиститься настільки погано, що разом зі шкаралупою відриваються шматочки білка. Особливо часто така проблема виникає зі свіжими яйцями. Досвідчені господині радять додавати у воду під час варіння трохи харчової соди. Цей домашній спосіб давно використовують на кухні, адже лужне середовище теоретично може полегшувати відділення оболонки від білка. Однак є й інший метод, який кулінари вважають значно надійнішим.

Що додати у воду, щоб яйця легко чистилися

Один із народних способів — додати харчову соду. Її використовують саме під час варіння, а не для замочування вже готових яєць.

Реклама

На невелику каструлю води додайте пів чайної ложки соди. Лужне середовище може впливати на оболонку білка, яка прилипає до внутрішньої поверхні шкаралупи. Водночас експерименти показують, що сода не гарантує легкого очищення: результат може бути непомітним, а надмірна кількість здатна надати яйцям неприємного присмаку.

Реклама

Тому не варто сипати у воду подвійну порцію соди: більше не означає краще. Якщо хочеться перевірити цей народний метод, почніть із невеликої кількості.

Головний секрет: як правильно варити яйця

Щоб шкаралупа відходила легше, спробуйте спосіб із гарячою та холодною водою.

Закип’ятіть воду в каструлі. Обережно опустіть у неї яйця ложкою, щоб вони не вдарялися об дно. Варіть приблизно 10 хвилин, підтримуючи помірне кипіння. Одразу перекладіть яйця у миску з дуже холодною водою та залиште приблизно на 10 хвилин. Злегка постукайте яйцем об стіл, прокрутіть його долонею, щоб шкаралупа вкрилася дрібними тріщинами, і починайте чистити з тупого кінця, де розташована повітряна камера.

Такий спосіб рекомендують кулінари: початок варіння в гарячій воді та швидке охолодження допомагають полегшити відділення шкаралупи.

Є ще одна хитрість: чистіть яйця під тонким струменем прохолодної води. Вона потрапляє під оболонку й допомагає знімати її разом із тонкою плівкою, не пошкоджуючи білок.

Реклама

Чому одні яйця чистяться легко, а інші — погано

Велику роль відіграє свіжість продукту. Щойно знесені яйця часто чистяться гірше, ніж ті, що кілька днів полежали в холодильнику. З часом змінюється кислотність білка та збільшується повітряна камера, завдяки чому оболонка легше відділяється.

Новини партнерів

Новини партнерів