Дві ложки до барабану і на 30 градусів: навіть найстаріша постіль стане ідеально чистою і м’якою

Як випрати постіль, щоб була чистою і м’якою / © Фото з відкритих джерел

Експерти з догляду за речами наголошують: щоб отримати бездоганну чистоту й аромат тканини, необов’язково «варити» постіль. Є простий спосіб прання, який працює навіть за 30 градусів.

Як випрати постіль за низької температури, щоб вона була чистою, м’якою і пахла свіжістю

Найголовніше — правильно підібрати засіб для прання. Шукайте пральний гель або порошок, який містить ензими — природні ферменти, що розщеплюють плями навіть у холодній воді.

Спочатку помістіть білизну до барабану і запустіть режим полоскання без віджимання. Це допоможе змити пил і верхній шар забруднень. Після цього встановіть основне прання на 30–40° і додайте просто в барабан 2 столові ложки прального засобу з ензимами.

А от до відсіку для кондиціонера налийте 2 ковпачки звичайного ополіскувача для ротової порожнини. Так, саме для рота, адже цей засіб має антисептичні властивості, чудово освіжає та залишає легкий аромат ромашки чи м’яти.

Результат такого прання вас неодмінно приємно здивує:

білизна виходить ідеально чистою навіть без кип’ятіння;

тканина залишається м’якою і приємною на дотик;

аромат — ніжний, трав’яний і природний.

Чому такий спосіб прання постільної білизни вважається найкращим

Ензими активні навіть у прохолодній воді, вони розщеплюють білкові, жирові й органічні забруднення, з якими не завжди впорюється гаряча вода. А рідина для полоскання рота не лише знезаражує, а й діє як легкий кондиціонер, нейтралізуючи неприємні запахи.

До того ж прання за 30° зберігає колір і форму тканини, що особливо важливо для якісного постільного комплекту.