Як зробити махрові рушники м’якими / © Freepik

Багато господинь помічали, що з часом махрові рушники стають жорсткими і втрачають свою м’якість. Проблему легко вирішити за допомогою одного простого трюку, який не потребує дорогих кондиціонерів і складного догляду. Достатньо всього дві ложки простого продукту, щоб старі та грубі рушники знову стали м’якими, пухнастими і приємними на дотик.

Чому махрові рушники стають жорсткими: як зробити їх м’якими та пухнастими

Після багаторазового прання на тканині накопичуються залишки мила та жорсткої води, які роблять рушники неприємними на дотик. Також впливає занадто гаряча вода або часте використання сушарки.

А щоб відновити структуру волокон, варто додати в барабан машини під час прання дві столові ложки соди чи солі.

Завантажте рушники у пральну машину.

Додайте ваш звичайний порошок.

Дві ложки соди або солі насипте безпосередньо в барабан.

Виберіть звичайний режим прання за температури 40-60°С.

Після прання висушіть рушники природним способом на свіжому повітрі.

Що ще допомагає зробити махрові рушники м’якими