Дві найкращі стрижки на зиму для жінок за 50: тримають об'єм навіть під шапкою

Зима не простий час для жіночої привабливості, адже під шапкою волосся втрачає об’єм, стає тьмяним і пласким.
Стилісти рекомендують ці дві омолоджувальні стрижки для жінок за 50, які зберігатимуть об’єм локонів навіть під шапкою. До того ж, ці зачіски кардинально змінюють образ і пасують абсолютно всім жінкам без винятку.
Боб із рівним зрізом
Ця стрижка вже давно стала класичною, бо її роблять жінки в усьому світі. Вона надає загальному образу витонченості й елегантності, а її рівний зріз робить локони об’ємними.
Рівна лінія зрізу створює візуальну густоту навіть на ослабленому й тонкому волоссі. За допомогою симетрії об’єм розподіляється по всій довжині, тому стрижка не потребує укладання. Класичний боб із рівним зрізом підходить як для прямого, так і для хвилястого волосся.
Якщо хочеться надати додаткового об’єму, можна нанести на вологе волосся трохи мусу, а потім висушити його, піднімаючи щіткою біля коріння.
Для зими стилісти радять обирати варіант боба з довжиною до підборіддя або трохи нижче. Цієї довжини буде достатньо, щоб волосся не було пухнастим після того, як ви знімете шапку, а добре тримало форму.
Багатошарова стрижка з чубчиком
Для зимового сезону багатошарова стрижка з чубчиком – це не лише ідеальний варіант для омолодження, а й чудовий інструмент для створення об’ємного укладання.
Акцентний чубчик стрижки приховає зморшки у зоні очей та лоба, зробить загальний образ більш живим та динамічним. Легкі шари в стрижці додають текстури, що запобігає ефекту «прилизаності» після зняття шапки.
Багатошарова стрижка не потребує укладання. Достатньо після миття висушити локони, збити легенького руками – і ваш бездоганний образ готовий. Чубчик можна випрямити щіткою чи трохи підкрутити.
Чому ці стрижки ідеальні для зими
- Зберігають об'єм. Завдяки техніці стрижки волосся не втрачає свого об’єму навіть після кількох годин під шапкою.
- Універсальність. Ці варіанти підходять для будь-якого типу волосся і форми обличчя, тому кожна жінка може зробити собі таку стрижку.
- Мінімум укладання. Взимку на складне укладання менше часу, тому ці стрижки дають змогу мати доглянутий вигляд, практично не докладаючи зусиль.
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