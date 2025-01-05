Дві найкращі стрижки на зиму для жінок за 50: тримають об'єм навіть під шапкою

Зима не простий час для жіночої привабливості, адже під шапкою волосся втрачає об’єм, стає тьмяним і пласким.

Стилісти рекомендують ці дві омолоджувальні стрижки для жінок за 50, які зберігатимуть об’єм локонів навіть під шапкою. До того ж, ці зачіски кардинально змінюють образ і пасують абсолютно всім жінкам без винятку.

Боб із рівним зрізом

Які стрижки на зиму для жінок за 50 / Фото: Фото з відкритих джерел

Ця стрижка вже давно стала класичною, бо її роблять жінки в усьому світі. Вона надає загальному образу витонченості й елегантності, а її рівний зріз робить локони об’ємними.

Рівна лінія зрізу створює візуальну густоту навіть на ослабленому й тонкому волоссі. За допомогою симетрії об’єм розподіляється по всій довжині, тому стрижка не потребує укладання. Класичний боб із рівним зрізом підходить як для прямого, так і для хвилястого волосся.

Якщо хочеться надати додаткового об’єму, можна нанести на вологе волосся трохи мусу, а потім висушити його, піднімаючи щіткою біля коріння.

Для зими стилісти радять обирати варіант боба з довжиною до підборіддя або трохи нижче. Цієї довжини буде достатньо, щоб волосся не було пухнастим після того, як ви знімете шапку, а добре тримало форму.

Багатошарова стрижка з чубчиком

Які стрижки на зиму для жінок за 50 / Фото: Фото з відкритих джерел

Для зимового сезону багатошарова стрижка з чубчиком – це не лише ідеальний варіант для омолодження, а й чудовий інструмент для створення об’ємного укладання.

Акцентний чубчик стрижки приховає зморшки у зоні очей та лоба, зробить загальний образ більш живим та динамічним. Легкі шари в стрижці додають текстури, що запобігає ефекту «прилизаності» після зняття шапки.

Багатошарова стрижка не потребує укладання. Достатньо після миття висушити локони, збити легенького руками – і ваш бездоганний образ готовий. Чубчик можна випрямити щіткою чи трохи підкрутити.

Чому ці стрижки ідеальні для зими

Зберігають об'єм. Завдяки техніці стрижки волосся не втрачає свого об’єму навіть після кількох годин під шапкою.

Завдяки техніці стрижки волосся не втрачає свого об’єму навіть після кількох годин під шапкою. Універсальність. Ці варіанти підходять для будь-якого типу волосся і форми обличчя, тому кожна жінка може зробити собі таку стрижку.

Ці варіанти підходять для будь-якого типу волосся і форми обличчя, тому кожна жінка може зробити собі таку стрижку. Мінімум укладання. Взимку на складне укладання менше часу, тому ці стрижки дають змогу мати доглянутий вигляд, практично не докладаючи зусиль.

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