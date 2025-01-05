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Дві найкращі стрижки на зиму для жінок за 50: тримають об'єм навіть під шапкою

Дві найкращі стрижки на зиму для жінок за 50: тримають об'єм навіть під шапкою

Які стрижки на зиму для жінок за 50 / Фото: Freepik

Зима не простий час для жіночої привабливості, адже під шапкою волосся втрачає об’єм, стає тьмяним і пласким.

Стилісти рекомендують ці дві омолоджувальні стрижки для жінок за 50, які зберігатимуть об’єм локонів навіть під шапкою. До того ж, ці зачіски кардинально змінюють образ і пасують абсолютно всім жінкам без винятку.

Боб із рівним зрізом

Які стрижки на зиму для жінок за 50 / © Фото з відкритих джерел
Які стрижки на зиму для жінок за 50 / Фото: Фото з відкритих джерел

Ця стрижка вже давно стала класичною, бо її роблять жінки в усьому світі. Вона надає загальному образу витонченості й елегантності, а її рівний зріз робить локони об’ємними.

Рівна лінія зрізу створює візуальну густоту навіть на ослабленому й тонкому волоссі. За допомогою симетрії об’єм розподіляється по всій довжині, тому стрижка не потребує укладання. Класичний боб із рівним зрізом підходить як для прямого, так і для хвилястого волосся.

Якщо хочеться надати додаткового об’єму, можна нанести на вологе волосся трохи мусу, а потім висушити його, піднімаючи щіткою біля коріння.

Для зими стилісти радять обирати варіант боба з довжиною до підборіддя або трохи нижче. Цієї довжини буде достатньо, щоб волосся не було пухнастим після того, як ви знімете шапку, а добре тримало форму.

Багатошарова стрижка з чубчиком

Які стрижки на зиму для жінок за 50 / © Фото з відкритих джерел
Які стрижки на зиму для жінок за 50 / Фото: Фото з відкритих джерел

Для зимового сезону багатошарова стрижка з чубчиком – це не лише ідеальний варіант для омолодження, а й чудовий інструмент для створення об’ємного укладання.

Акцентний чубчик стрижки приховає зморшки у зоні очей та лоба, зробить загальний образ більш живим та динамічним. Легкі шари в стрижці додають текстури, що запобігає ефекту «прилизаності» після зняття шапки.

Багатошарова стрижка не потребує укладання. Достатньо після миття висушити локони, збити легенького руками – і ваш бездоганний образ готовий. Чубчик можна випрямити щіткою чи трохи підкрутити.

Чому ці стрижки ідеальні для зими

  • Зберігають об'єм. Завдяки техніці стрижки волосся не втрачає свого об’єму навіть після кількох годин під шапкою.
  • Універсальність. Ці варіанти підходять для будь-якого типу волосся і форми обличчя, тому кожна жінка може зробити собі таку стрижку.
  • Мінімум укладання. Взимку на складне укладання менше часу, тому ці стрижки дають змогу мати доглянутий вигляд, практично не докладаючи зусиль.

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