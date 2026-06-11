Чим обробити капусту від шкідників / © Credits

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Попелиця, капустяна біланка та різноманітні гусениці здатні завдати серйозної шкоди капусті всього за кілька днів. Через пошкодження листя рослини слабшають, повільніше ростуть і формують дрібні качани. Більшість господарів не хоче використовувати хімічні препарати, особливо коли капуста вже активно росте. У такому випадку на допомогу приходить перевірений народний засіб — молочна сироватка.

Чому сироватку вважають найефективнішою проти шкідників

Молочна сироватка містить молочнокислі бактерії та органічні кислоти, які створюють на поверхні листя середовище, несприятливе для багатьох шкідників і грибкових захворювань.

Після обробки на листках утворюється тонка захисна плівка, яка відлякує попелицю та ускладнює живлення дрібних комах. Крім того, запах сироватки не подобається багатьом видам гусені, тому вони рідше відкладають яйця на оброблених рослинах.

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Як правильно приготувати розчин

Для захисту капусти досвідчені городники рекомендують розвести дві столові ложки молочної сироватки в одному літрі води чи дві склянки на відро води.

Щоб засіб краще тримався на листках, можна додати чайну ложку рідкого або натертого господарського мила. Отриманим розчином потрібно ретельно обприскати рослини, особливо нижню сторону листя, де найчастіше ховаються шкідники.

Найкраще проводити обробку ввечері або в похмуру погоду один раз на 7-10 днів.

Що ще дає обробка сироваткою

Окрім захисту від комах, сироватка допомагає знизити ризик розвитку грибкових захворювань. Молочнокислі бактерії пригнічують розвиток патогенних мікроорганізмів і сприяють зміцненню імунітету рослин.

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Також у сироватці містяться калій, кальцій та інші мікроелементи, які позитивно впливають на розвиток капусти та формування щільних качанів.

Які ще засоби вважаються ефективними

Серед натуральних засобів городники також часто використовують настій часнику, тютюновий пил, відвар полину та розчин нашатирного спирту. Проте саме молочна сироватка вважається одним із найбезпечніших варіантів, адже її можна застосовувати практично протягом усього сезону.

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