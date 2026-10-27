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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
353
Час на прочитання
2 хв

Дві склянки у воду — й віковий нагар із каструль, деко та сковорідок зійде сам: спосіб наших бабусь

Як очистити старий нагар із каструль, сковорідок і деко без хімічних засобів, оцту й соди: народний метод, перевірений часом.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Як очистити старий нагар із посуду: народні методи

Як очистити старий нагар із посуду: народні методи / © pixabay.com

Відмити старий нагар із каструль, деко та сковорідок можна за допомогою простих засобів, які знайдуться в господарстві. Один із народних способів передбачає використання картопляного крохмалю та господарського мила. Розповідаємо, як відмити старий нагар з посуду за допомогою простих засобів, які є в кожному домі.

Як приготувати розчин для очищення посуду

Для цього способу знадобляться:

  • 5 літрів води;

  • 1 склянка картопляного крохмалю;

  • 1 склянка натертого господарського мила.

Воду налийте у велику металеву ємність, додайте крохмаль і подрібнене на тертці мило. Ретельно перемішайте, щоб складники розподілилися в рідині. Потім занурте забруднений посуд у розчин і нагрівайте його на плиті. Після нагрівання залиште його у рідині, щоб старий жир розм’якшився.

Коли розчин охолоне до комфортної температури, дістаньте посуд й очистьте поверхню губкою або щіткою. Розм’якшений нагар має відходити легше, ніж під час звичайного миття. За значного шару забруднень очищення може потребувати додаткового повторення.

Чому поєднують крохмаль і господарське мило

Господарське мило допомагає відмивати жирні забруднення, а крохмаль робить суміш густішою. Разом із нагріванням і тривалим замочуванням це допомагає послабити шар старого жиру, який накопичився на зовнішніх стінках каструль і сковорідок.

Такий спосіб насамперед розрахований на металевий посуд, який можна занурювати в гарячу воду. Результат залежить від матеріалу виробу, товщини нагару та того, наскільки давно він утворився.

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