Дві стрижки, які додають віку: експертка з питань волосся розповіла, чого слід уникати жінкам

Експертка з питань волосся розповіла, які дві стрижки потрібно уникати жінкам після 40, адже вони додають віку.

Як розповідають у виданні Express, правильно підібрана стрижка може допомогти виглядати молодшою, тоді як деякі додають віку. Особливо жінкам після 40 років.

Експертка з питань волосся, Еліс Докінз вважає, що в цьому віці краще уникати двох досить популярних стрижок, якщо хочете виглядати молодо. Еліс зазначила, якщо ви хочете старіти витончено, дуже важливо правильно доглядати за своєю шкірою, волоссям і тілом.

Отже, про які стрижки краще забути після 40 років, щоб виглядати молодшою і не додавати собі зайвих років?

Першою невдалою стрижкою Еліс називає укорочений боб з чубчиком. Хоча саме на нього звертають увагу літні жінки, які хочуть виглядати як Анна Вінтур. Хоча відомій британській журналістці, письменниці і редакторці ця зачіска підходить, такий стиль важко підібрати та й доглядати за ним досить складно.

Вся справа в тому, що рівний боб до щелепи та чубчик привертають увагу до очей і нижньої частини обличчя. Саме тут з'являються перші ознаки старіння. Крім того такий стиль сьогодні виглядає застаріло, якщо не сказати вінтажно. Якщо вам подобається боб, краще підібрати його до свого типу волосся та форми обличчя. І не забувати про багатошаровість.

А ще експертка порадила уникати короткої стрижки піксі, але за певних обставин. Тут все залежить від того, чи правильно її підібрали. Еліс зазначила, якщо немає шарів, об'єму та чіткості ліній, будь-які короткі зачіски будуть додавати років. Якщо ці недоліки усунути, стрижка піксі перестане підкреслювати зморшки та інші ознаки старіння.

Еліс порадила всім, хто хоче обрати стрижку піксі, уникати плоского вигляду за допомогою додавання шарів. Також важливо враховувати особливості форми обличчя. Наприклад, людям з круглим обличчям більше підходить піксі з великою кількістю шарів, об'ємом та елементами, які візуально подовжують форму. А ось жінкам з квадратним обличчям потрібно обирати м'які шари, чубчик набік.

Читайте також: